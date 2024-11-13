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ВСУ атаковали белгородские Шебекино и Октябрьский
ВСУ атаковали белгородские Шебекино и Октябрьский - РИА Новости, 13.11.2024
ВСУ атаковали белгородские Шебекино и Октябрьский
ВСУ атаковали белгородские Шебекино и Октябрьский, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T02:25
2024-11-13T02:25
2024-11-13T02:25
специальная военная операция на украине
шебекино
октябрьский
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ВСУ атаковали белгородские Шебекино и Октябрьский, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Город Шебекино и поселок Октябрьский Белгородского района подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. Гладков уточнил, что в Шебекино в результате обстрела на территории частного домовладения загорелась надворная постройка, возгорание ликвидировано. Еще в одном доме выбиты окна и посечен фасад. В поселке Октябрьский дрон атаковал частный дом, вследствие чего загорелась кровля. Пожарными расчетами возгорание ликвидировано. "Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток", - заключил губернатор.
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Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Октябрьский, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали белгородские Шебекино и Октябрьский
Губернатор Гладков: Шебекино и Октябрьский подверглись атак со стороны ВСУ