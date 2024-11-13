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ВСУ атаковали белгородские Шебекино и Октябрьский

ВСУ атаковали белгородские Шебекино и Октябрьский - РИА Новости, 13.11.2024

ВСУ атаковали белгородские Шебекино и Октябрьский

ВСУ атаковали белгородские Шебекино и Октябрьский, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T02:25

2024-11-13T02:25

2024-11-13T02:25

специальная военная операция на украине

шебекино

октябрьский

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ВСУ атаковали белгородские Шебекино и Октябрьский, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Город Шебекино и поселок Октябрьский Белгородского района подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. Гладков уточнил, что в Шебекино в результате обстрела на территории частного домовладения загорелась надворная постройка, возгорание ликвидировано. Еще в одном доме выбиты окна и посечен фасад. В поселке Октябрьский дрон атаковал частный дом, вследствие чего загорелась кровля. Пожарными расчетами возгорание ликвидировано. "Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20241112/bespilotnik--1983360854.html

шебекино

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шебекино, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия