Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали белгородские Шебекино и Октябрьский - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:25 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/spetsoperatsiya-1983417180.html
ВСУ атаковали белгородские Шебекино и Октябрьский
ВСУ атаковали белгородские Шебекино и Октябрьский - РИА Новости, 13.11.2024
ВСУ атаковали белгородские Шебекино и Октябрьский
ВСУ атаковали белгородские Шебекино и Октябрьский, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T02:25
2024-11-13T02:25
специальная военная операция на украине
шебекино
октябрьский
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969712155_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fc7a5fe02f6e5d828255e38a3831988c.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ВСУ атаковали белгородские Шебекино и Октябрьский, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Город Шебекино и поселок Октябрьский Белгородского района подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. Гладков уточнил, что в Шебекино в результате обстрела на территории частного домовладения загорелась надворная постройка, возгорание ликвидировано. Еще в одном доме выбиты окна и посечен фасад. В поселке Октябрьский дрон атаковал частный дом, вследствие чего загорелась кровля. Пожарными расчетами возгорание ликвидировано. "Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20241112/bespilotnik--1983360854.html
шебекино
октябрьский
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969712155_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d161ee8bb727196422647c500359ab89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Октябрьский, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали белгородские Шебекино и Октябрьский

Губернатор Гладков: Шебекино и Октябрьский подверглись атак со стороны ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ВСУ атаковали белгородские Шебекино и Октябрьский, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Город Шебекино и поселок Октябрьский Белгородского района подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что в Шебекино в результате обстрела на территории частного домовладения загорелась надворная постройка, возгорание ликвидировано. Еще в одном доме выбиты окна и посечен фасад. В поселке Октябрьский дрон атаковал частный дом, вследствие чего загорелась кровля. Пожарными расчетами возгорание ликвидировано.
"Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток", - заключил губернатор.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Вчера, 17:38
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноОктябрьскийБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала