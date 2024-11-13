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СК заподозрил женщину в убийстве матери в Новой Москве - РИА Новости, 13.11.2024
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14:41 13.11.2024 (обновлено: 15:11 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/sk-1983535379.html
СК заподозрил женщину в убийстве матери в Новой Москве
СК заподозрил женщину в убийстве матери в Новой Москве - РИА Новости, 13.11.2024
СК заподозрил женщину в убийстве матери в Новой Москве
Следователи заподозрили в убийстве женщины, тело которой было найдено в Новой Москве, ее дочь, сообщает столичный главк СК России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:41
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Следователи заподозрили в убийстве женщины, тело которой было найдено в Новой Москве, ее дочь, сообщает столичный главк СК России в своем Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что тело женщины с травмой головы нашли в новой Москве на детской площадке. "Ей оказалась 24-летняя дочь потерпевшей. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства, где следователи приступят к ее допросу", - говорится в сообщении ведомства. Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ведомство уточнило, что следователи и криминалисты столичного СК в ходе дополнительного осмотра квартиры потерпевшей обнаружили замытые следы крови. По изъятым следам назначены судебные экспертизы.
https://ria.ru/20241111/moskva-1983115059.html
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происшествия, россия, москва, новая москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Новая Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК заподозрил женщину в убийстве матери в Новой Москве

СК заподозрил в убийстве женщины, тело которой нашли в Новой Москве, ее дочь

© Фото : ГСУ СК России по г. Москве/TelegramДетская площадка в Москве, на которой нашли тело женщины
Детская площадка в Москве, на которой нашли тело женщины - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : ГСУ СК России по г. Москве/Telegram
Детская площадка в Москве, на которой нашли тело женщины
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Следователи заподозрили в убийстве женщины, тело которой было найдено в Новой Москве, ее дочь, сообщает столичный главк СК России в своем Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что тело женщины с травмой головы нашли в новой Москве на детской площадке.
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"Ей оказалась 24-летняя дочь потерпевшей. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства, где следователи приступят к ее допросу", - говорится в сообщении ведомства.
Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Ведомство уточнило, что следователи и криминалисты столичного СК в ходе дополнительного осмотра квартиры потерпевшей обнаружили замытые следы крови. По изъятым следам назначены судебные экспертизы.
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