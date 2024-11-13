https://ria.ru/20241113/sibir-1983567942.html

Сибирь пробует новый подход к продвижению агроэкспорта

Сибирь пробует новый подход к продвижению агроэкспорта - РИА Новости, 13.11.2024

Сибирь пробует новый подход к продвижению агроэкспорта

Новосибирская область представила продолжение проекта "Музы экспорта" Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) - "Дивы АгроЭКСПОРТА" на VII... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:29

2024-11-13T16:29

2024-11-13T16:29

экономика

россия

новосибирск

новосибирская область

экспорт

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Новосибирская область представила продолжение проекта "Музы экспорта" Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) - "Дивы АгроЭКСПОРТА" на VII Новосибирском агропродовольственном форуме, который прошел с 6 по 8 ноября, сообщает центр."Форум собрал участников из России и зарубежья и стал площадкой для презентации проекта "Дивы АгроЭКСПОРТА", участие в котором приняли два активных экспортера - АО "Новосибирскхлебопродукт" и ООО "Армаз". Такой формат позволил объединить усилия ведущих экспортеров сельскохозяйственной продукции региона с возможностями легкой промышленности", - говорится в сообщении.Инициатива, разработанная представительством РЭЦ в Новосибирске, возникла как продолжение успешного проекта РЭЦ "Музы экспорта", впервые представленного на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. С тех пор они присутствуют на крупных мероприятиях РЭЦ. Так, в этом году музы сопровождали церемонию награждения победителей окружных этапов Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".Поддерживаемая региональным министерством сельского хозяйства, концепция "Дивы АгроЭКСПОРТА" предполагает использование стилизованных образов - "див", олицетворяющих сибирский регион и качество российской продукции. Эти образы, разработанные резидентом Ассоциации легкой промышленности - мастерской сценического костюма Kostumemaker под руководством президента Ассоциации Алены Русаковой, являются не просто элементом визуальной презентации, но и инструментом для трансляции ценностей сибирских производителей."У российского экспорта есть свои музы-покровительницы, которые под брендом Made in Russia вдохновляют компании на новые свершения и покорение новых вершин. Музы-амбассадоры Российского экспортного центра олицетворяют ключевые экспортные направления и несут в себе не только неповторимый стиль, свойственный сфере, которую они представляют, но и популяризируют меры поддержки экспортеров. Мы решили продолжить эту инициативу, представив на форуме наших див - девушек, русских красавиц, согревающих теплом своих улыбок, широтой души русской и предлагающих качественные продукты, сделанные в Сибири", - пояснила Елена Брагова, руководитель представительства РЭЦ в Новосибирске.Русакова подчеркнула важность визуального представления бренда в условиях жесткой конкуренции. "Мы видим, что у сибирских компаний есть необходимость транслировать свои ценности через визуальный образ. Мы предложили новое прочтение мерчандайзинга, объединяя моду, продукт компании, ее миссию и визуальные элементы, отраженные в уникальном дизайне костюмов", - добавила она.Успешное применение подобных маркетинговых стратегий подтвердил директор ООО "Армаз" Георгий Соломатин."Наша компания активно участвует в региональных и федеральных мероприятиях, в 2024 году мы принимали участие в фестивалях "Сделано в России" в Китае, где получили высокое признание и отметили растущий спрос на нашу продукцию. Интенсивная работа по продвижению на зарубежные рынки привела к расширению ассортимента, например, начали производить сафлоровое масло. Мы постоянно адаптируем упаковку под требования импортеров. Сотрудничество с региональным ЦПЭ, торговыми представителями РФ за рубежом и Российским экспортным центром играет ключевую роль в нашем успехе. Новосибирское представительство РЭЦ оказывает неоценимую помощь в вопросах логистики, финансовой оптимизации и продвижения. Идея создания "Див АгроЭКСПОРТА" пришла именно от представительства РЭЦ, и мы планируем использовать этот эффективный маркетинговый инструмент и далее", - рассказал экспортер.РЭЦ оказывает финансовую поддержку компаниям, участвующим в зарубежных выставках и деловых миссиях. Более подробная информация о мероприятиях доступна на цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20241113/eksport-1983445011.html

https://ria.ru/20241112/import-1983270550.html

https://ria.ru/20241111/moy_eksport-1983147016.html

россия

новосибирск

новосибирская область

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экономика, россия, новосибирск, новосибирская область, экспорт