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Украинские войска обстреляли Шебекино из артиллерии - РИА Новости, 13.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/shebekino-1983632696.html
Украинские войска обстреляли Шебекино из артиллерии
Украинские войска обстреляли Шебекино из артиллерии - РИА Новости, 13.11.2024
Украинские войска обстреляли Шебекино из артиллерии
Украинские военные из артиллерии обстреляли город Шебекино, повреждены шесть частных домов и автомобиль, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T22:55
2024-11-13T22:55
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Украинские военные из артиллерии обстреляли город Шебекино, повреждены шесть частных домов и автомобиль, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под артиллерийский обстрел ВСУ попал город Шебекино. Предварительно, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в шести частных домах пробиты кровли, выбиты окна, посечены фасады и заборы. Один легковой автомобиль получил различные повреждения", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что на территории домовладения была перебита газовая труба. Кроме того, повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ, подчеркнул глава области. Утром в среду глава региона информировал, что украинские военные обстреляли Шебекино, были повреждены пять частных домов и три автомобиля, жители части города временно остаются без света. Днем город вновь оказался под обстрелом, и в результате прилёта снаряда пострадали три жилых дома, а также детская площадка.
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Украинские войска обстреляли Шебекино из артиллерии

ВСУ обстреляли Шебекино из артиллерии, пострадали шесть домов и автомобиль

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки от снарядов
Осколки от снарядов - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Украинские военные из артиллерии обстреляли город Шебекино, повреждены шесть частных домов и автомобиль, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Под артиллерийский обстрел ВСУ попал город Шебекино. Предварительно, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в шести частных домах пробиты кровли, выбиты окна, посечены фасады и заборы. Один легковой автомобиль получил различные повреждения", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что на территории домовладения была перебита газовая труба. Кроме того, повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ, подчеркнул глава области.
Утром в среду глава региона информировал, что украинские военные обстреляли Шебекино, были повреждены пять частных домов и три автомобиля, жители части города временно остаются без света. Днем город вновь оказался под обстрелом, и в результате прилёта снаряда пострадали три жилых дома, а также детская площадка.
Украинские военные под Артемовском (Бахмутом) - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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