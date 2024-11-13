https://ria.ru/20241113/shebekino-1983632696.html

Украинские войска обстреляли Шебекино из артиллерии

Украинские войска обстреляли Шебекино из артиллерии - РИА Новости, 13.11.2024

Украинские войска обстреляли Шебекино из артиллерии

Украинские военные из артиллерии обстреляли город Шебекино, повреждены шесть частных домов и автомобиль, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T22:55

2024-11-13T22:55

2024-11-13T22:55

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Украинские военные из артиллерии обстреляли город Шебекино, повреждены шесть частных домов и автомобиль, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под артиллерийский обстрел ВСУ попал город Шебекино. Предварительно, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в шести частных домах пробиты кровли, выбиты окна, посечены фасады и заборы. Один легковой автомобиль получил различные повреждения", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что на территории домовладения была перебита газовая труба. Кроме того, повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ, подчеркнул глава области. Утром в среду глава региона информировал, что украинские военные обстреляли Шебекино, были повреждены пять частных домов и три автомобиля, жители части города временно остаются без света. Днем город вновь оказался под обстрелом, и в результате прилёта снаряда пострадали три жилых дома, а также детская площадка.

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шебекино

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия