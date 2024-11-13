https://ria.ru/20241113/shebekino-1983569484.html

При обстреле в Шебекино пострадали три частных дома и детская площадка

При обстреле в Шебекино пострадали три частных дома и детская площадка - РИА Новости, 13.11.2024

При обстреле в Шебекино пострадали три частных дома и детская площадка

Три частных дома и детская площадка повреждены в результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:34

2024-11-13T16:34

2024-11-13T16:34

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Три частных дома и детская площадка повреждены в результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ атаковали Шебекинский муниципальный округ. Предварительно, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате прилёта снаряда в трёх жилых домах повреждены кровли, остекление, а также надворная постройка и детская площадка", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА повреждено одно частное домовладение. Утром в среду глава региона информировал, что украинские военные обстреляли Шебекино, были повреждены пять частных домов и три автомобиля, жители части города временно остаются без света.

https://ria.ru/20241112/gladkov-1983400092.html

шебекино

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия