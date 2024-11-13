https://ria.ru/20241113/sevastopol-1983561385.html

Рейд в Севастопольской бухте временно закрыли

Рейд в Севастопольской бухте временно закрыли - РИА Новости, 13.11.2024

Рейд в Севастопольской бухте временно закрыли

Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:05

2024-11-13T16:05

2024-11-13T16:05

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении. Рейд в бухте закрыт. Причины не называются.

https://ria.ru/20240822/bukhta-1967724631.html

севастополь

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2024

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севастополь, происшествия