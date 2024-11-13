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Силовики выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе - РИА Новости, 13.11.2024
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11:27 13.11.2024 (обновлено: 15:33 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/sevastopol-1983460317.html
Силовики выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе
Силовики выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе - РИА Новости, 13.11.2024
Силовики выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе
Силовые и экстренные службы выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:27
2024-11-13T15:33
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Силовые и экстренные службы выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате взрыва автомобиля погиб военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но, по словам главы города, нельзя исключать возможность диверсии. "Экстренные и силовые службы выехали на место ЧП", - сказал собеседник агентства. По его словам, место взрыва оцеплено. Работают следователи.
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севастополь
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происшествия, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
Силовики выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе

Силовые и экстренные службы выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкНа месте взрыва автомобиля в Севастополе. 13 ноября 2024
На месте взрыва автомобиля в Севастополе. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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На месте взрыва автомобиля в Севастополе. 13 ноября 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Силовые и экстренные службы выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате взрыва автомобиля погиб военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но, по словам главы города, нельзя исключать возможность диверсии.
"Экстренные и силовые службы выехали на место ЧП", - сказал собеседник агентства.
По его словам, место взрыва оцеплено. Работают следователи.
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ПроисшествияСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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