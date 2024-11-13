https://ria.ru/20241113/sevastopol-1983460317.html

Силовики выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе

Силовики выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе - РИА Новости, 13.11.2024

Силовики выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе

Силовые и экстренные службы выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:27

2024-11-13T11:27

2024-11-13T15:33

происшествия

севастополь

михаил развожаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983549513_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe532f4fb5580d6bb718629b251ce427.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Силовые и экстренные службы выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате взрыва автомобиля погиб военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но, по словам главы города, нельзя исключать возможность диверсии. "Экстренные и силовые службы выехали на место ЧП", - сказал собеседник агентства. По его словам, место взрыва оцеплено. Работают следователи.

https://ria.ru/20240724/moskva-1961641950.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, михаил развожаев