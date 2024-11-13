https://ria.ru/20241113/sevastopol-1983460317.html
Силовики выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе
Силовики выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе - РИА Новости, 13.11.2024
Силовики выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе
Силовые и экстренные службы выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:27
2024-11-13T11:27
2024-11-13T15:33
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Силовые и экстренные службы выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате взрыва автомобиля погиб военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но, по словам главы города, нельзя исключать возможность диверсии. "Экстренные и силовые службы выехали на место ЧП", - сказал собеседник агентства. По его словам, место взрыва оцеплено. Работают следователи.
https://ria.ru/20240724/moskva-1961641950.html
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происшествия, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
Силовики выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе
Силовые и экстренные службы выехали на место взрыва автомобиля в Севастополе