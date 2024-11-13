https://ria.ru/20241113/sbu-1983593712.html

Савченко попросила СБУ проверить депутата Рады Безуглую

Савченко попросила СБУ проверить депутата Рады Безуглую - РИА Новости, 13.11.2024

Савченко попросила СБУ проверить депутата Рады Безуглую

Военнослужащая ВСУ, экс-депутат Рады Надежда Савченко написала заявление в СБУ и госбюро расследований Украины с требованием проверить депутата украинского... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T18:12

2024-11-13T18:12

2024-11-13T18:21

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Военнослужащая ВСУ, экс-депутат Рады Надежда Савченко написала заявление в СБУ и госбюро расследований Украины с требованием проверить депутата украинского парламента Марьяну Безуглую на предмет госизмены и разглашения государственной тайны. Заявление Савченко, которая была осуждена в РФ за причастность к гибели российских журналистов в Донбассе в 2014 году и вернулась на Украину в результате обмена, опубликовала на своей странице в соцсети Facebook*. "В течение 2023 - 2024 годов (Безуглая - ред.) систематически излагает (публикует) свои сообщения об обороноспособности ВСУ, о состоянии укомплектованности, обеспечения, системе построенных оборонительных укреплений, или же об их отсутствии на конкретных направлениях обороны, об основных направлениях сосредоточения военных ВСУ на конкретный отрезок времени на конкретном участке защиты… о качественном составе офицеров генерального штаба ВСУ Украины и в целом ВСУ", - говорится в тексте заявления. Тем самым, по мнению Савченко, Безуглая наносит неоправданный ущерб защите территориальной целостности и независимости Украины, снижает безопасность государства. Ранее Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в том числе и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. Украинское издание "Страна.ua" 8 ноября писало, что Савченко продолжает службу на посту командира роты территориальной обороны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241109/peredovaya-1982877034.html

https://ria.ru/20241112/fsb-1983262753.html

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в мире, украина, россия, донбасс, надежда савченко, валерий залужный, вооруженные силы украины, служба безопасности украины