Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО рассказал о работе под санкциями - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 13.11.2024 (обновлено: 22:49 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/sanktsii-1983630321.html
Экс-глава комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО рассказал о работе под санкциями
Экс-глава комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО рассказал о работе под санкциями - РИА Новости, 13.11.2024
Экс-глава комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО рассказал о работе под санкциями
Бывший генеральный директор национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО, член Исламской консультативной ассамблеи Ирана, ректор Института перспективных... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T22:32
2024-11-13T22:49
екатерина ii
иран
юнеско
александр яковенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Бывший генеральный директор национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО, член Исламской консультативной ассамблеи Ирана, ректор Института перспективных исследований и фундаментальных наук Саадолах Насири Гейдай (Sadollah Nasiri Gheydari) рассказал, что санкциям в отношении Ирана не удалось парализовать работу этой комиссии. Саадолах Насири Гейдай в среду принял участие в панельной сессии международного форума "Роль инженерного образования и науки в достижении целей устойчивого развития - новые вызовы и решения", который проходит в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II. Модератором сессии выступил заместитель генерального директора МИА "Россия сегодня" Александр Яковенко, который в ходе дискуссии задал собеседнику вопрос о влиянии санкций на работу комиссии ЮНЕСКО в Иране. "Да, мы чувствовали влияние санкций, но это не означало, что мы ничего не могли делать... Всегда можно договориться о проведении определённых мероприятий с другими странами, которые заинтересованы в сотрудничестве", - рассказал бывший гендиректор национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО.
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатерина ii, иран, юнеско, александр яковенко
Екатерина II, Иран, ЮНЕСКО, Александр Яковенко
Экс-глава комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО рассказал о работе под санкциями

Экс-глава комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО рассказал о ее работе под санкциями

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Бывший генеральный директор национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО, член Исламской консультативной ассамблеи Ирана, ректор Института перспективных исследований и фундаментальных наук Саадолах Насири Гейдай (Sadollah Nasiri Gheydari) рассказал, что санкциям в отношении Ирана не удалось парализовать работу этой комиссии.
Саадолах Насири Гейдай в среду принял участие в панельной сессии международного форума "Роль инженерного образования и науки в достижении целей устойчивого развития - новые вызовы и решения", который проходит в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II. Модератором сессии выступил заместитель генерального директора МИА "Россия сегодня" Александр Яковенко, который в ходе дискуссии задал собеседнику вопрос о влиянии санкций на работу комиссии ЮНЕСКО в Иране.
"Да, мы чувствовали влияние санкций, но это не означало, что мы ничего не могли делать... Всегда можно договориться о проведении определённых мероприятий с другими странами, которые заинтересованы в сотрудничестве", - рассказал бывший гендиректор национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО.
 
Екатерина IIИранЮНЕСКОАлександр Яковенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала