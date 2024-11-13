https://ria.ru/20241113/sanktsii-1983630321.html

Экс-глава комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО рассказал о работе под санкциями

Экс-глава комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО рассказал о работе под санкциями - РИА Новости, 13.11.2024

Экс-глава комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО рассказал о работе под санкциями

Бывший генеральный директор национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО, член Исламской консультативной ассамблеи Ирана, ректор Института перспективных... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T22:32

2024-11-13T22:32

2024-11-13T22:49

екатерина ii

иран

юнеско

александр яковенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Бывший генеральный директор национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО, член Исламской консультативной ассамблеи Ирана, ректор Института перспективных исследований и фундаментальных наук Саадолах Насири Гейдай (Sadollah Nasiri Gheydari) рассказал, что санкциям в отношении Ирана не удалось парализовать работу этой комиссии. Саадолах Насири Гейдай в среду принял участие в панельной сессии международного форума "Роль инженерного образования и науки в достижении целей устойчивого развития - новые вызовы и решения", который проходит в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II. Модератором сессии выступил заместитель генерального директора МИА "Россия сегодня" Александр Яковенко, который в ходе дискуссии задал собеседнику вопрос о влиянии санкций на работу комиссии ЮНЕСКО в Иране. "Да, мы чувствовали влияние санкций, но это не означало, что мы ничего не могли делать... Всегда можно договориться о проведении определённых мероприятий с другими странами, которые заинтересованы в сотрудничестве", - рассказал бывший гендиректор национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО.

иран

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатерина ii, иран, юнеско, александр яковенко