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Экс-глава комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО рассказал о работе под санкциями
Экс-глава комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО рассказал о работе под санкциями - РИА Новости, 13.11.2024
Экс-глава комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО рассказал о работе под санкциями
Бывший генеральный директор национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО, член Исламской консультативной ассамблеи Ирана, ректор Института перспективных... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T22:32
2024-11-13T22:32
2024-11-13T22:49
екатерина ii
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юнеско
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Бывший генеральный директор национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО, член Исламской консультативной ассамблеи Ирана, ректор Института перспективных исследований и фундаментальных наук Саадолах Насири Гейдай (Sadollah Nasiri Gheydari) рассказал, что санкциям в отношении Ирана не удалось парализовать работу этой комиссии. Саадолах Насири Гейдай в среду принял участие в панельной сессии международного форума "Роль инженерного образования и науки в достижении целей устойчивого развития - новые вызовы и решения", который проходит в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II. Модератором сессии выступил заместитель генерального директора МИА "Россия сегодня" Александр Яковенко, который в ходе дискуссии задал собеседнику вопрос о влиянии санкций на работу комиссии ЮНЕСКО в Иране. "Да, мы чувствовали влияние санкций, но это не означало, что мы ничего не могли делать... Всегда можно договориться о проведении определённых мероприятий с другими странами, которые заинтересованы в сотрудничестве", - рассказал бывший гендиректор национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО.
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РИА Новости
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РИА Новости
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екатерина ii, иран, юнеско, александр яковенко
Екатерина II, Иран, ЮНЕСКО, Александр Яковенко
Экс-глава комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО рассказал о работе под санкциями
Экс-глава комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО рассказал о ее работе под санкциями
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Бывший генеральный директор национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО, член Исламской консультативной ассамблеи Ирана, ректор Института перспективных исследований и фундаментальных наук Саадолах Насири Гейдай (Sadollah Nasiri Gheydari) рассказал, что санкциям в отношении Ирана не удалось парализовать работу этой комиссии.
Саадолах Насири Гейдай в среду принял участие в панельной сессии международного форума "Роль инженерного образования и науки в достижении целей устойчивого развития - новые вызовы и решения", который проходит в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II
. Модератором сессии выступил заместитель генерального директора МИА "Россия сегодня" Александр Яковенко
, который в ходе дискуссии задал собеседнику вопрос о влиянии санкций на работу комиссии ЮНЕСКО в Иране.
"Да, мы чувствовали влияние санкций, но это не означало, что мы ничего не могли делать... Всегда можно договориться о проведении определённых мероприятий с другими странами, которые заинтересованы в сотрудничестве", - рассказал бывший гендиректор национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО.