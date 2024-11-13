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Руденя ознакомился с ходом строительства речного вокзала "Завидово" - РИА Новости, 13.11.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:04 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/rudenya-1983575592.html
Руденя ознакомился с ходом строительства речного вокзала "Завидово"
Руденя ознакомился с ходом строительства речного вокзала "Завидово" - РИА Новости, 13.11.2024
Руденя ознакомился с ходом строительства речного вокзала "Завидово"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду в рамках посещения в Конаковском округе площадок, где реализуются инвестиционные проекты, ознакомился с ходом... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:04
2024-11-13T17:04
тверская область
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду в рамках посещения в Конаковском округе площадок, где реализуются инвестиционные проекты, ознакомился с ходом строительства речного вокзала "Завидово" в рекреационно-туристском кластере "Волжское море", сообщает пресс-служба регионального правительства. В осмотре принял участие генеральный директор ООО "Васта Дискавери" Сергей Бачин. Здание речного вокзала включает три этажа, его высота вместе со шпилем составляет 44 метра, а общая площадь – более 2,3 тысячи квадратных метров. Здание размещается на территории причального сооружения, перед ним обустроена площадь с автостоянками. По итогам внешнего и внутреннего осмотра здания Руденя дал поручения, касающиеся завершения отделочных работ. Планируется, что речной вокзал "Завидово" станет важным элементом обеспечивающей инфраструктуры кластера, "входными воротами" для путешествий по Верхней Волге. Наряду с уже открытым в мае текущего года речным портом он будет одной из составляющих транспортно-пересадочного узла Завидово, работа по созданию которого ведется в настоящее время. Он объединит возможности водного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Речной порт "Завидово" включает пять причальных фронтов и может принимать до семи круизных судов одновременно, а вне периода навигации – порядка пяти туристских круизных и до 10 экскурсионных и прогулочных судов на зимнее хранение. С начала его работы было осуществлено 15 судозаходов в порт. Среднесуточный пассажирооборот объекта составляет свыше тысячи человек. Следующим этапом развития обеспечивающей инфраструктуры кластера "Волжское море" станет строительство железнодорожной ветки протяженностью 15,6 километра от Октябрьской железной дороги до порта. Благодаря реализации этого проекта жители и гости Москвы смогут добираться до речного вокзала "Завидово" и отправляться в волжский круиз чуть более чем за час. Предполагается, что пассажиропоток в каждую сторону будет достигать двух тысяч человек.
https://ria.ru/20241112/patent-1983366028.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

Руденя ознакомился с ходом строительства речного вокзала "Завидово"

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиСтроительство речного вокзала "Завидово" в Тверской области
Строительство речного вокзала Завидово в Тверской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Строительство речного вокзала "Завидово" в Тверской области
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду в рамках посещения в Конаковском округе площадок, где реализуются инвестиционные проекты, ознакомился с ходом строительства речного вокзала "Завидово" в рекреационно-туристском кластере "Волжское море", сообщает пресс-служба регионального правительства.
В осмотре принял участие генеральный директор ООО "Васта Дискавери" Сергей Бачин.
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Здание речного вокзала включает три этажа, его высота вместе со шпилем составляет 44 метра, а общая площадь – более 2,3 тысячи квадратных метров. Здание размещается на территории причального сооружения, перед ним обустроена площадь с автостоянками. По итогам внешнего и внутреннего осмотра здания Руденя дал поручения, касающиеся завершения отделочных работ.
Планируется, что речной вокзал "Завидово" станет важным элементом обеспечивающей инфраструктуры кластера, "входными воротами" для путешествий по Верхней Волге. Наряду с уже открытым в мае текущего года речным портом он будет одной из составляющих транспортно-пересадочного узла Завидово, работа по созданию которого ведется в настоящее время. Он объединит возможности водного, железнодорожного и автомобильного транспорта.
Речной порт "Завидово" включает пять причальных фронтов и может принимать до семи круизных судов одновременно, а вне периода навигации – порядка пяти туристских круизных и до 10 экскурсионных и прогулочных судов на зимнее хранение. С начала его работы было осуществлено 15 судозаходов в порт. Среднесуточный пассажирооборот объекта составляет свыше тысячи человек.
Следующим этапом развития обеспечивающей инфраструктуры кластера "Волжское море" станет строительство железнодорожной ветки протяженностью 15,6 километра от Октябрьской железной дороги до порта. Благодаря реализации этого проекта жители и гости Москвы смогут добираться до речного вокзала "Завидово" и отправляться в волжский круиз чуть более чем за час. Предполагается, что пассажиропоток в каждую сторону будет достигать двух тысяч человек.
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