https://ria.ru/20241113/rossija-1983473226.html

Песков прокомментировал визит министра обороны Израиля в Россию

Песков прокомментировал визит министра обороны Израиля в Россию - РИА Новости, 13.11.2024

Песков прокомментировал визит министра обороны Израиля в Россию

Россия занимает ответственную позицию по ситуации на Ближнем Востоке и продолжает делать все, чтобы добиться прекращения огня, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:59

2024-11-13T11:59

2024-11-13T11:59

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ближний восток

израиль

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия занимает ответственную позицию по ситуации на Ближнем Востоке и продолжает делать все, чтобы добиться прекращения огня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщил, что министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер тайно побывал в России, чтобы обсудить деэскалацию израильско-ливанского конфликта. "Россия продолжает занимать весьма ответственную позицию. Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы способствовать прекращению огня", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления о визите Дермера в Россию.

https://ria.ru/20240415/peskov-1940107913.html

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ближний восток

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в мире, россия, ближний восток, израиль, дмитрий песков