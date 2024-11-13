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Песков прокомментировал визит министра обороны Израиля в Россию - РИА Новости, 13.11.2024
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11:59 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/rossija-1983473226.html
Песков прокомментировал визит министра обороны Израиля в Россию
Песков прокомментировал визит министра обороны Израиля в Россию - РИА Новости, 13.11.2024
Песков прокомментировал визит министра обороны Израиля в Россию
Россия занимает ответственную позицию по ситуации на Ближнем Востоке и продолжает делать все, чтобы добиться прекращения огня, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:59
2024-11-13T11:59
в мире
россия
ближний восток
израиль
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия занимает ответственную позицию по ситуации на Ближнем Востоке и продолжает делать все, чтобы добиться прекращения огня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщил, что министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер тайно побывал в России, чтобы обсудить деэскалацию израильско-ливанского конфликта. "Россия продолжает занимать весьма ответственную позицию. Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы способствовать прекращению огня", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления о визите Дермера в Россию.
https://ria.ru/20240415/peskov-1940107913.html
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в мире, россия, ближний восток, израиль, дмитрий песков
В мире, Россия, Ближний Восток, Израиль, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал визит министра обороны Израиля в Россию

Песков: Россия делает все, чтобы добиться прекращения огня на Ближнем Востоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия занимает ответственную позицию по ситуации на Ближнем Востоке и продолжает делать все, чтобы добиться прекращения огня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщил, что министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер тайно побывал в России, чтобы обсудить деэскалацию израильско-ливанского конфликта.
"Россия продолжает занимать весьма ответственную позицию. Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы способствовать прекращению огня", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления о визите Дермера в Россию.
Израильская батарея системы противоракетной обороны Железный купол в пустыне Негев. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Кремле прокомментировали обострение ситуации на Ближнем Востоке
15 апреля, 12:03
 
В миреРоссияБлижний ВостокИзраильДмитрий Песков
 
 
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