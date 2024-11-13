https://ria.ru/20241113/rossija-1983473226.html
Песков прокомментировал визит министра обороны Израиля в Россию
Песков прокомментировал визит министра обороны Израиля в Россию - РИА Новости, 13.11.2024
Песков прокомментировал визит министра обороны Израиля в Россию
Россия занимает ответственную позицию по ситуации на Ближнем Востоке и продолжает делать все, чтобы добиться прекращения огня, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:59
2024-11-13T11:59
2024-11-13T11:59
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россия
ближний восток
израиль
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия занимает ответственную позицию по ситуации на Ближнем Востоке и продолжает делать все, чтобы добиться прекращения огня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщил, что министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер тайно побывал в России, чтобы обсудить деэскалацию израильско-ливанского конфликта. "Россия продолжает занимать весьма ответственную позицию. Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы способствовать прекращению огня", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления о визите Дермера в Россию.
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в мире, россия, ближний восток, израиль, дмитрий песков
В мире, Россия, Ближний Восток, Израиль, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал визит министра обороны Израиля в Россию
Песков: Россия делает все, чтобы добиться прекращения огня на Ближнем Востоке
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия занимает ответственную позицию по ситуации на Ближнем Востоке и продолжает делать все, чтобы добиться прекращения огня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщил, что министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер тайно побывал в России, чтобы обсудить деэскалацию израильско-ливанского конфликта.
"Россия продолжает занимать весьма ответственную позицию. Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы способствовать прекращению огня", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления о визите Дермера в Россию.