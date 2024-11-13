https://ria.ru/20241113/rejd-1983567623.html

Рейд в Севастопольской бухте возобновил работу

Рейд в Севастопольской бухте возобновил работу - РИА Новости, 13.11.2024

Рейд в Севастопольской бухте возобновил работу

Рейд в Севастопольской бухте открыли, морской пассажирский транспорт возобновил работу, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:25

2024-11-13T16:25

2024-11-13T16:25

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте открыли, морской пассажирский транспорт возобновил работу, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. "Движение морского пассажирского транспорта возобновляется", - говорится в сообщении. Ранее рейд перекрыли в среду в 15.56 мск. Причины не называются.

https://ria.ru/20240822/bukhta-1967724631.html

севастополь

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севастополь