https://ria.ru/20241113/rejd-1983567623.html
Рейд в Севастопольской бухте возобновил работу
Рейд в Севастопольской бухте возобновил работу - РИА Новости, 13.11.2024
Рейд в Севастопольской бухте возобновил работу
Рейд в Севастопольской бухте открыли, морской пассажирский транспорт возобновил работу, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:25
2024-11-13T16:25
2024-11-13T16:25
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте открыли, морской пассажирский транспорт возобновил работу, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. "Движение морского пассажирского транспорта возобновляется", - говорится в сообщении. Ранее рейд перекрыли в среду в 15.56 мск. Причины не называются.
https://ria.ru/20240822/bukhta-1967724631.html
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севастополь
Рейд в Севастопольской бухте возобновил работу
Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте открыли, морской пассажирский транспорт возобновил работу, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Движение морского пассажирского транспорта возобновляется", - говорится в сообщении.
Ранее рейд перекрыли в среду в 15.56 мск. Причины не называются.