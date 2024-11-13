https://ria.ru/20241113/pvo-1983540156.html

Над Курской областью уничтожили украинскую ракету

Над Курской областью уничтожили украинскую ракету - РИА Новости, 13.11.2024

Над Курской областью уничтожили украинскую ракету

Украинская ракета уничтожена в небе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:59

2024-11-13T14:59

2024-11-13T15:04

курская область

алексей смирнов (политик)

пво

безопасность

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в небе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов."Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.

https://ria.ru/20241112/pvo-1983295820.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик) , пво, безопасность