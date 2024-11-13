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Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ближневосточный конфликт - РИА Новости, 13.11.2024
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17:48 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/putin-1983588689.html
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ближневосточный конфликт
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ближневосточный конфликт - РИА Новости, 13.11.2024
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ближневосточный конфликт
Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:48
2024-11-13T17:48
в мире
саудовская аравия
россия
казань
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили палестино-израильский конфликт, отметили практически совпадающие подходы по урегулированию, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждена сложная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта. Отмечено, что принципиальные подходы России и Саудовской Аравии в отношении ближневосточного урегулирования практически совпадают", - говорится в сообщении. Кроме того, Путин и наследный принц Саудовской Аравии провели обмен мнениями в контексте успешно проведенного саммита БРИКС в Казани и условились о продолжении личных контактов.
https://ria.ru/20241113/opek-1983587793.html
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в мире, саудовская аравия, россия, казань, владимир путин, брикс
В мире, Саудовская Аравия, Россия, Казань, Владимир Путин, БРИКС
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ближневосточный конфликт

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили конфликт на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили палестино-израильский конфликт, отметили практически совпадающие подходы по урегулированию, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждена сложная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта. Отмечено, что принципиальные подходы России и Саудовской Аравии в отношении ближневосточного урегулирования практически совпадают", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин и наследный принц Саудовской Аравии провели обмен мнениями в контексте успешно проведенного саммита БРИКС в Казани и условились о продолжении личных контактов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ОПЕК+
Вчера, 17:45
 
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