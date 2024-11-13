https://ria.ru/20241113/putin-1983588689.html

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ближневосточный конфликт

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ближневосточный конфликт - РИА Новости, 13.11.2024

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ближневосточный конфликт

Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:48

2024-11-13T17:48

2024-11-13T17:48

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили палестино-израильский конфликт, отметили практически совпадающие подходы по урегулированию, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждена сложная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта. Отмечено, что принципиальные подходы России и Саудовской Аравии в отношении ближневосточного урегулирования практически совпадают", - говорится в сообщении. Кроме того, Путин и наследный принц Саудовской Аравии провели обмен мнениями в контексте успешно проведенного саммита БРИКС в Казани и условились о продолжении личных контактов.

https://ria.ru/20241113/opek-1983587793.html

саудовская аравия

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в мире, саудовская аравия, россия, казань, владимир путин, брикс