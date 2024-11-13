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Названы пять российских городов, где оживают народные промыслы - РИА Новости, 13.11.2024
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Туризм
 
20:33 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/puteshestviya-1983353369.html
Названы пять российских городов, где оживают народные промыслы
Названы пять российских городов, где оживают народные промыслы - РИА Новости, 13.11.2024
Названы пять российских городов, где оживают народные промыслы
Определены еще пять российских городов, где туристы могут освоить народные промыслы, сообщает пресс-служба Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T20:33
2024-11-13T20:33
туризм
новости - туризм
рязанская область
таруса
новгородская область
высшая школа экономики (вшэ)
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Определены еще пять российских городов, где туристы могут освоить народные промыслы, сообщает пресс-служба Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.Гжель, оренбургский пуховый платок и палехская миниатюра — узнаваемые культурные бренды России. Но есть места, где берегут и менее известные, но также ценные традиции. Сохранение творческого наследия помогает привлечь путешественников, оживить местные экономики, дает новый импульс развитию городов, отмечает эксперт по брендингу территорий и менеджменту в туризме, профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Кирилл Рожков.Касимов, Рязанская областьЗдесь сохранился уникальный народный промысел — Вырковская игрушка. Он возник в деревне Вырково Касимовского района в начале XX века. Фигурки изготавливали из добываемой в окрестностях красной глины и украшали светло-коричневой поливой.Современные ремесленники продолжают традиции предков. В Касимовском историко-культурном музее-заповеднике можно посетить мастер-класс по росписи фигурок.Скопин, Рязанская областьСкопинская керамика — легенда Рязанской области. С XVII века мастера создают игрушки и посуду, в которой сочетаются простота и яркие образы — сказочные птицы, медведи, львы, драконы, кентавры и всадники.Для декорирования изделий используют цветную глазурь, которая во время обжига растекается, создавая узоры и переходы. Старинная техника "задымления" придает керамике необычный дымчато-серый оттенок.Увидеть фигурки можно в Скопинском краеведческом музее, создать свою – на мастер-классе.Таруса, Калужская областьВ Тарусе зародилось редкое ремесло — плетение перевить. Этот древний промысел отличается контрастными узорами: белый рисунок на красном фоне напоминает кружево. Мастерицы выдергивают нити, создавая сетчатый фон, который затем заполняют узорами — от ромбов до стилизованных образов солнечных птиц и животных. Говорят, символы, используемые в орнаменте, несут тайные послания.Создать уникальное кружево, придумав свой узор, можно на мастер-классе в Галерее вышивки "Тарусская перевить".Семенов, Нижегородская областьСеменов — родина хохломской росписи. Ремесло зародилось здесь несколько веков назад и с тех пор остается одним из самых узнаваемых в стране. Красные, черные, зеленые и золотистые орнаменты украшают деревянные ложки, чаши, шкатулки. Техника создания хохломы особенная: благодаря специальному обжигу дерево приобретает теплый золотистый оттенок и создает иллюзию, что изделие светится изнутри.В музейном центре "Золотая хохлома" можно познакомиться с произведениями искусства, а намастер-классе оформить ложку или матрешку хохломской росписью.Крестцы, Новгородская областьВ маленьком поселке Крестцы в XIX веке возник уникальный стиль вышивки — крестецкая строчка. Ее особенность — ажурные узоры, выполненные методом "ломаной иглы". Он создает эффект воздушных форм прямо на основе ткани. Узоры крестецкой строчки геометрические и строгие — в форме кружков, звезд и квадратов.Сегодня мастерицы продолжают традицию, вручную создавая произведения искусства. На фабрике "Крестецкая строчка" можно увидеть все этапы создания изделий, а на мастер-классе — освоить основные техники вышивки.
https://ria.ru/20241112/puteshestviya-1983167842.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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новости - туризм, рязанская область, таруса, новгородская область, высшая школа экономики (вшэ), куда поехать в выходные, куда поехать, куда сходить , что посмотреть , калужская область, нижегородская область
Туризм, Новости - Туризм, Рязанская область, Таруса, Новгородская область, Высшая школа экономики (ВШЭ), куда поехать в выходные, куда поехать, куда сходить , что посмотреть , Калужская область, Нижегородская область
Названы пять российских городов, где оживают народные промыслы

Эксперты ВШЭ рассказали об особенностях народных промыслов в небольших городах

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДымковские глиняные игрушки
Дымковские глиняные игрушки - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Определены еще пять российских городов, где туристы могут освоить народные промыслы, сообщает пресс-служба Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
Гжель, оренбургский пуховый платок и палехская миниатюра — узнаваемые культурные бренды России. Но есть места, где берегут и менее известные, но также ценные традиции. Сохранение творческого наследия помогает привлечь путешественников, оживить местные экономики, дает новый импульс развитию городов, отмечает эксперт по брендингу территорий и менеджменту в туризме, профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Кирилл Рожков.

Касимов, Рязанская область

Здесь сохранился уникальный народный промысел — Вырковская игрушка. Он возник в деревне Вырково Касимовского района в начале XX века. Фигурки изготавливали из добываемой в окрестностях красной глины и украшали светло-коричневой поливой.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота за гончарным кругом
Работа за гончарным кругом - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Работа за гончарным кругом
Современные ремесленники продолжают традиции предков. В Касимовском историко-культурном музее-заповеднике можно посетить мастер-класс по росписи фигурок.

Скопин, Рязанская область

Скопинская керамика — легенда Рязанской области. С XVII века мастера создают игрушки и посуду, в которой сочетаются простота и яркие образы — сказочные птицы, медведи, львы, драконы, кентавры и всадники.
© РИА Новости / Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкПодсвечник "Лев", выполненный в древней технике обварки керамики
Подсвечник Лев, выполненный в древней технике обварки керамики - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Андрей Соломонов
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Подсвечник "Лев", выполненный в древней технике обварки керамики
Для декорирования изделий используют цветную глазурь, которая во время обжига растекается, создавая узоры и переходы. Старинная техника "задымления" придает керамике необычный дымчато-серый оттенок.
Увидеть фигурки можно в Скопинском краеведческом музее, создать свою – на мастер-классе.

Таруса, Калужская область

В Тарусе зародилось редкое ремесло — плетение перевить. Этот древний промысел отличается контрастными узорами: белый рисунок на красном фоне напоминает кружево. Мастерицы выдергивают нити, создавая сетчатый фон, который затем заполняют узорами — от ромбов до стилизованных образов солнечных птиц и животных. Говорят, символы, используемые в орнаменте, несут тайные послания.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастница ярмарки ремесел "Город мастеров" в рамках XXXI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске 2022"
Участница ярмарки ремесел Город мастеров в рамках XXXI Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске 2022 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Участница ярмарки ремесел "Город мастеров" в рамках XXXI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске 2022"
Создать уникальное кружево, придумав свой узор, можно на мастер-классе в Галерее вышивки "Тарусская перевить".

Семенов, Нижегородская область

Семенов — родина хохломской росписи. Ремесло зародилось здесь несколько веков назад и с тех пор остается одним из самых узнаваемых в стране. Красные, черные, зеленые и золотистые орнаменты украшают деревянные ложки, чаши, шкатулки. Техника создания хохломы особенная: благодаря специальному обжигу дерево приобретает теплый золотистый оттенок и создает иллюзию, что изделие светится изнутри.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХохломская роспись на предметах
Хохломская роспись на предметах - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Хохломская роспись на предметах
В музейном центре "Золотая хохлома" можно познакомиться с произведениями искусства, а намастер-классе оформить ложку или матрешку хохломской росписью.

Крестцы, Новгородская область

В маленьком поселке Крестцы в XIX веке возник уникальный стиль вышивки — крестецкая строчка. Ее особенность — ажурные узоры, выполненные методом "ломаной иглы". Он создает эффект воздушных форм прямо на основе ткани. Узоры крестецкой строчки геометрические и строгие — в форме кружков, звезд и квадратов.
© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкФрагмент декоративного панно фабрики "Крестецкая строчка"
Фрагмент декоративного панно фабрики Крестецкая строчка - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
Фрагмент декоративного панно фабрики "Крестецкая строчка"
Сегодня мастерицы продолжают традицию, вручную создавая произведения искусства. На фабрике "Крестецкая строчка" можно увидеть все этапы создания изделий, а на мастер-классе — освоить основные техники вышивки.
Тюмень, термальный источник. Девушка на отдыхе - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Вода для здоровья. Самые популярные термальные курорты России
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