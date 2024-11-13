Названы пять российских городов, где оживают народные промыслы
Эксперты ВШЭ рассказали об особенностях народных промыслов в небольших городах
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Определены еще пять российских городов, где туристы могут освоить народные промыслы, сообщает пресс-служба Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
Гжель, оренбургский пуховый платок и палехская миниатюра — узнаваемые культурные бренды России. Но есть места, где берегут и менее известные, но также ценные традиции. Сохранение творческого наследия помогает привлечь путешественников, оживить местные экономики, дает новый импульс развитию городов, отмечает эксперт по брендингу территорий и менеджменту в туризме, профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Кирилл Рожков.
Касимов, Рязанская область
Здесь сохранился уникальный народный промысел — Вырковская игрушка. Он возник в деревне Вырково Касимовского района в начале XX века. Фигурки изготавливали из добываемой в окрестностях красной глины и украшали светло-коричневой поливой.
Работа за гончарным кругом
Современные ремесленники продолжают традиции предков. В Касимовском историко-культурном музее-заповеднике можно посетить мастер-класс по росписи фигурок.
Скопин, Рязанская область
Скопинская керамика — легенда Рязанской области. С XVII века мастера создают игрушки и посуду, в которой сочетаются простота и яркие образы — сказочные птицы, медведи, львы, драконы, кентавры и всадники.
© РИА Новости / Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкПодсвечник "Лев", выполненный в древней технике обварки керамики
Подсвечник "Лев", выполненный в древней технике обварки керамики
Для декорирования изделий используют цветную глазурь, которая во время обжига растекается, создавая узоры и переходы. Старинная техника "задымления" придает керамике необычный дымчато-серый оттенок.
Увидеть фигурки можно в Скопинском краеведческом музее, создать свою – на мастер-классе.
Таруса, Калужская область
В Тарусе зародилось редкое ремесло — плетение перевить. Этот древний промысел отличается контрастными узорами: белый рисунок на красном фоне напоминает кружево. Мастерицы выдергивают нити, создавая сетчатый фон, который затем заполняют узорами — от ромбов до стилизованных образов солнечных птиц и животных. Говорят, символы, используемые в орнаменте, несут тайные послания.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастница ярмарки ремесел "Город мастеров" в рамках XXXI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске 2022"
Участница ярмарки ремесел "Город мастеров" в рамках XXXI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске 2022"
Создать уникальное кружево, придумав свой узор, можно на мастер-классе в Галерее вышивки "Тарусская перевить".
Семенов, Нижегородская область
Семенов — родина хохломской росписи. Ремесло зародилось здесь несколько веков назад и с тех пор остается одним из самых узнаваемых в стране. Красные, черные, зеленые и золотистые орнаменты украшают деревянные ложки, чаши, шкатулки. Техника создания хохломы особенная: благодаря специальному обжигу дерево приобретает теплый золотистый оттенок и создает иллюзию, что изделие светится изнутри.
Хохломская роспись на предметах
В музейном центре "Золотая хохлома" можно познакомиться с произведениями искусства, а намастер-классе оформить ложку или матрешку хохломской росписью.
Крестцы, Новгородская область
В маленьком поселке Крестцы в XIX веке возник уникальный стиль вышивки — крестецкая строчка. Ее особенность — ажурные узоры, выполненные методом "ломаной иглы". Он создает эффект воздушных форм прямо на основе ткани. Узоры крестецкой строчки геометрические и строгие — в форме кружков, звезд и квадратов.
© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкФрагмент декоративного панно фабрики "Крестецкая строчка"
Фрагмент декоративного панно фабрики "Крестецкая строчка"
Сегодня мастерицы продолжают традицию, вручную создавая произведения искусства. На фабрике "Крестецкая строчка" можно увидеть все этапы создания изделий, а на мастер-классе — освоить основные техники вышивки.
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