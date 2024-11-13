https://ria.ru/20241113/puteshestviya-1983353369.html

Названы пять российских городов, где оживают народные промыслы

Названы пять российских городов, где оживают народные промыслы - РИА Новости, 13.11.2024

Названы пять российских городов, где оживают народные промыслы

Определены еще пять российских городов, где туристы могут освоить народные промыслы, сообщает пресс-служба Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T20:33

2024-11-13T20:33

2024-11-13T20:33

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Определены еще пять российских городов, где туристы могут освоить народные промыслы, сообщает пресс-служба Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.Гжель, оренбургский пуховый платок и палехская миниатюра — узнаваемые культурные бренды России. Но есть места, где берегут и менее известные, но также ценные традиции. Сохранение творческого наследия помогает привлечь путешественников, оживить местные экономики, дает новый импульс развитию городов, отмечает эксперт по брендингу территорий и менеджменту в туризме, профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Кирилл Рожков.Касимов, Рязанская областьЗдесь сохранился уникальный народный промысел — Вырковская игрушка. Он возник в деревне Вырково Касимовского района в начале XX века. Фигурки изготавливали из добываемой в окрестностях красной глины и украшали светло-коричневой поливой.Современные ремесленники продолжают традиции предков. В Касимовском историко-культурном музее-заповеднике можно посетить мастер-класс по росписи фигурок.Скопин, Рязанская областьСкопинская керамика — легенда Рязанской области. С XVII века мастера создают игрушки и посуду, в которой сочетаются простота и яркие образы — сказочные птицы, медведи, львы, драконы, кентавры и всадники.Для декорирования изделий используют цветную глазурь, которая во время обжига растекается, создавая узоры и переходы. Старинная техника "задымления" придает керамике необычный дымчато-серый оттенок.Увидеть фигурки можно в Скопинском краеведческом музее, создать свою – на мастер-классе.Таруса, Калужская областьВ Тарусе зародилось редкое ремесло — плетение перевить. Этот древний промысел отличается контрастными узорами: белый рисунок на красном фоне напоминает кружево. Мастерицы выдергивают нити, создавая сетчатый фон, который затем заполняют узорами — от ромбов до стилизованных образов солнечных птиц и животных. Говорят, символы, используемые в орнаменте, несут тайные послания.Создать уникальное кружево, придумав свой узор, можно на мастер-классе в Галерее вышивки "Тарусская перевить".Семенов, Нижегородская областьСеменов — родина хохломской росписи. Ремесло зародилось здесь несколько веков назад и с тех пор остается одним из самых узнаваемых в стране. Красные, черные, зеленые и золотистые орнаменты украшают деревянные ложки, чаши, шкатулки. Техника создания хохломы особенная: благодаря специальному обжигу дерево приобретает теплый золотистый оттенок и создает иллюзию, что изделие светится изнутри.В музейном центре "Золотая хохлома" можно познакомиться с произведениями искусства, а намастер-классе оформить ложку или матрешку хохломской росписью.Крестцы, Новгородская областьВ маленьком поселке Крестцы в XIX веке возник уникальный стиль вышивки — крестецкая строчка. Ее особенность — ажурные узоры, выполненные методом "ломаной иглы". Он создает эффект воздушных форм прямо на основе ткани. Узоры крестецкой строчки геометрические и строгие — в форме кружков, звезд и квадратов.Сегодня мастерицы продолжают традицию, вручную создавая произведения искусства. На фабрике "Крестецкая строчка" можно увидеть все этапы создания изделий, а на мастер-классе — освоить основные техники вышивки.

https://ria.ru/20241112/puteshestviya-1983167842.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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