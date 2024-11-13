https://ria.ru/20241113/prokuratura-1983539990.html
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 13.11.2024
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества
Аферисты стали применять новую схему мошенничества с установкой фейковых приложений под предлогом получения почтовых отправлений, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:58
2024-11-13T14:58
2024-11-13T23:59
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Аферисты стали применять новую схему мошенничества с установкой фейковых приложений под предлогом получения почтовых отправлений, сообщает прокуратура Москвы. "Предупреждаем о новой схеме мошенничества с установкой фейковых приложений для получения посылок: аферисты под предлогом получения почтового отправления убеждают установить приложение, с помощью которого получают доступ к телефону и похищают денежные средства", — говорится в сообщении. Так, по данным ведомства, 65-летней пенсионерке злоумышленники сообщили о поступлении на ее имя посылки, для получения которой нужно установить приложение. После перехода по ссылке и установки программы телефон москвички временно перестал работать. Затем в дело вступили лжебанкиры и лжеправоохранители, которые сообщили женщине, что зафиксировали попытки получения кредита на крупную сумму под ее поручительство, убедили москвичку снять личные сбережения, получить кредит и перевести все деньги на якобы безопасные счета. Пенсионерка перевела им более 1,8 миллиона рублей. В прокуратуре напомнили: никогда не выполнять телефонные указания неизвестных, кем бы они ни представлялись, не устанавливать никаких программ и приложений на свой телефон по их просьбе, не переходить по сомнительным ссылкам.
https://ria.ru/20241030/komi-1980862790.html
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москва, происшествия
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества
Прокуратура: аферисты используют фейковые приложения для получения посылок
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Аферисты стали применять новую схему мошенничества с установкой фейковых приложений под предлогом получения почтовых отправлений, сообщает
прокуратура Москвы.
"Предупреждаем о новой схеме мошенничества с установкой фейковых приложений для получения посылок: аферисты под предлогом получения почтового отправления убеждают установить приложение, с помощью которого получают доступ к телефону и похищают денежные средства", — говорится в сообщении.
Так, по данным ведомства, 65-летней пенсионерке злоумышленники сообщили о поступлении на ее имя посылки, для получения которой нужно установить приложение. После перехода по ссылке и установки программы телефон москвички временно перестал работать.
Затем в дело вступили лжебанкиры и лжеправоохранители, которые сообщили женщине, что зафиксировали попытки получения кредита на крупную сумму под ее поручительство, убедили москвичку снять личные сбережения, получить кредит и перевести все деньги на якобы безопасные счета. Пенсионерка перевела им более 1,8 миллиона рублей.
В прокуратуре напомнили: никогда не выполнять телефонные указания неизвестных, кем бы они ни представлялись, не устанавливать никаких программ и приложений на свой телефон по их просьбе, не переходить по сомнительным ссылкам.