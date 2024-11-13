https://ria.ru/20241113/prokuratura-1983539990.html

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 13.11.2024

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Аферисты стали применять новую схему мошенничества с установкой фейковых приложений под предлогом получения почтовых отправлений, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:58

2024-11-13T14:58

2024-11-13T23:59

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Аферисты стали применять новую схему мошенничества с установкой фейковых приложений под предлогом получения почтовых отправлений, сообщает прокуратура Москвы. "Предупреждаем о новой схеме мошенничества с установкой фейковых приложений для получения посылок: аферисты под предлогом получения почтового отправления убеждают установить приложение, с помощью которого получают доступ к телефону и похищают денежные средства", — говорится в сообщении. Так, по данным ведомства, 65-летней пенсионерке злоумышленники сообщили о поступлении на ее имя посылки, для получения которой нужно установить приложение. После перехода по ссылке и установки программы телефон москвички временно перестал работать. Затем в дело вступили лжебанкиры и лжеправоохранители, которые сообщили женщине, что зафиксировали попытки получения кредита на крупную сумму под ее поручительство, убедили москвичку снять личные сбережения, получить кредит и перевести все деньги на якобы безопасные счета. Пенсионерка перевела им более 1,8 миллиона рублей. В прокуратуре напомнили: никогда не выполнять телефонные указания неизвестных, кем бы они ни представлялись, не устанавливать никаких программ и приложений на свой телефон по их просьбе, не переходить по сомнительным ссылкам.

https://ria.ru/20241030/komi-1980862790.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия