https://ria.ru/20241113/proizvodstva-1983620496.html
В Верхневолжье приняли решения о поддержке новых производств
В Верхневолжье приняли решения о поддержке новых производств - РИА Новости, 13.11.2024
В Верхневолжье приняли решения о поддержке новых производств
На площадке ОЭЗ "Завидово" губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства региона,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T20:38
2024-11-13T20:38
2024-11-13T20:38
тверская область
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игорь руденя
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. На площадке ОЭЗ "Завидово" губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства региона, приняты решения по поддержке новых и уже действующих производств Верхневолжья, сообщает пресс-служба областного правительства. "Сегодня мы видим, насколько важна роль государства, региональных властей, отраслевых министерств в реализации проектов. Важно продолжить совместную работу по повышению инвестиционного потенциала нашего региона, созданию новых рабочих мест, сохранению динамики инвестиций в областную и национальную экономики. Мы успешно создаем экономические зоны для развития приоритетных направлений и поддержки тех предприятий, которые уже являются работодателями. Все проекты для нас ценны и необходимы", – подчеркнул Руденя, его слова приводит пресс-служба. В повестку заседания Совета по инвестиционной политике вошли вопросы развития значимых для области производств, а также одного из флагманских проектов – ОЭЗ промышленно-производственного типа "Эммаусс". Рассмотрен порядок утверждения заявок и основные критерии для получения потенциальными инвесторами статуса резидента особой экономической зоны. Данный статус позволит предприятиям воспользоваться комплексом мер поддержки: это льготный режим налога на прибыль, освобождение на 10 лет от налога на имущество организаций, на пять лет – от земельного налога, возможность приобретения без торгов участков, находящихся в собственности региона. На заседании представлены первые заявки потенциальных резидентов ОЭЗ "Эммаусс". Кроме того, на заседании приняты решения о признании приоритетными инвестиционных проектов по созданию, расширению и модернизации высокотехнологичных производств в оборонной, пищевой промышленности, машиностроении, дерево- и металлообработке. В завершение заседания совета Руденя сообщил его участникам о планах по организации бизнес-миссии делегации Республики Казахстан в Тверскую область – договоренность достигнута в среду на встрече главы региона с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в РФ Дауреном Абаевым. Губернатор пригласил предпринимателей Верхневолжья принять участие в работе площадки.
https://ria.ru/20241113/rudenya-1983575592.html
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тверская область, россия, игорь руденя, даурен абаев
Тверская область, Тверская область, Россия, Игорь Руденя, Даурен Абаев
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. На площадке ОЭЗ "Завидово" губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства региона, приняты решения по поддержке новых и уже действующих производств Верхневолжья, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Сегодня мы видим, насколько важна роль государства, региональных властей, отраслевых министерств в реализации проектов. Важно продолжить совместную работу по повышению инвестиционного потенциала нашего региона, созданию новых рабочих мест, сохранению динамики инвестиций в областную и национальную экономики. Мы успешно создаем экономические зоны для развития приоритетных направлений и поддержки тех предприятий, которые уже являются работодателями. Все проекты для нас ценны и необходимы", – подчеркнул Руденя, его слова приводит пресс-служба.
В повестку заседания Совета по инвестиционной политике вошли вопросы развития значимых для области производств, а также одного из флагманских проектов – ОЭЗ промышленно-производственного типа "Эммаусс".
Рассмотрен порядок утверждения заявок и основные критерии для получения потенциальными инвесторами статуса резидента особой экономической зоны. Данный статус позволит предприятиям воспользоваться комплексом мер поддержки: это льготный режим налога на прибыль, освобождение на 10 лет от налога на имущество организаций, на пять лет – от земельного налога, возможность приобретения без торгов участков, находящихся в собственности региона.
На заседании представлены первые заявки потенциальных резидентов ОЭЗ "Эммаусс".
Кроме того, на заседании приняты решения о признании приоритетными инвестиционных проектов по созданию, расширению и модернизации высокотехнологичных производств в оборонной, пищевой промышленности, машиностроении, дерево- и металлообработке.
В завершение заседания совета Руденя сообщил его участникам о планах по организации бизнес-миссии делегации Республики Казахстан в Тверскую область
– договоренность достигнута в среду на встрече главы региона с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в РФ Дауреном Абаевым
. Губернатор пригласил предпринимателей Верхневолжья принять участие в работе площадки.