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В Приморье опровергли данные о дефиците физраствора - РИА Новости, 13.11.2024
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14:49 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/primore-1983537043.html
В Приморье опровергли данные о дефиците физраствора
В Приморье опровергли данные о дефиците физраствора - РИА Новости, 13.11.2024
В Приморье опровергли данные о дефиците физраствора
Физраствор в медучреждениях и аптеках Приморья есть в достаточном количестве, но до января 2025 года завод будет поставлять в местные аптеки этот препарат... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:49
2024-11-13T14:49
здоровье - общество
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Физраствор в медучреждениях и аптеках Приморья есть в достаточном количестве, но до января 2025 года завод будет поставлять в местные аптеки этот препарат только в фасовке по 100 миллилитров, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава. В ряде Telegram-каналов в среду со ссылкой на провизоров некоторых аптек Владивостока сообщили, что там из продажи пропал физраствор: его можно купить в объемах по 5 и 10 миллилитров, найти большие емкости для капельниц сложно. "По всем медучреждениям края физраствор есть в достаточном количестве. В аптеках тоже есть, но там физраствор до января будет поступать с завода-изготовителя в расфасовке по 100 миллилитров. Это техническая ситуация на заводе. Неудобство только тем, кому сразу нужен большой объём, но это не скажется на здоровье людей", - сказал собеседник. По его словам, в медорганизациях Приморья также есть в достаточном количестве антирезусный иммуноглобулин, о дефиците которого сообщали в ряде регионов РФ. "Ситуация, когда в каких-то регионах возникают сложности с теми или иными препаратами, в частности с антирезусным иммуноглобулином, не нова. Такие случаи уже фиксировались в этом году в некоторых регионах. В Приморье на сегодняшний день препарат, который применяют при конфликтных беременностях (мать имеет отрицательный резус-фактор (Rh-), а отец - Rh+ - ред.), имеется в достаточном количестве", - отметили в минздраве. Ранее директор городской аптечной справочной службы Екатеринбурга Елена Московкина сообщила РИА Новости, что дефицит физраствора наблюдается в местных аптеках из-за отсутствия поставщиков.
https://ria.ru/20241108/roszdravnadzor-1982637031.html
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здоровье - общество
Здоровье - Общество
В Приморье опровергли данные о дефиците физраствора

Минздрав Приморья: физраствор есть, но в аптеках он в малых фасовках

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПокупатель в аптеке
Покупатель в аптеке - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Покупатель в аптеке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Физраствор в медучреждениях и аптеках Приморья есть в достаточном количестве, но до января 2025 года завод будет поставлять в местные аптеки этот препарат только в фасовке по 100 миллилитров, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.
В ряде Telegram-каналов в среду со ссылкой на провизоров некоторых аптек Владивостока сообщили, что там из продажи пропал физраствор: его можно купить в объемах по 5 и 10 миллилитров, найти большие емкости для капельниц сложно.
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"По всем медучреждениям края физраствор есть в достаточном количестве. В аптеках тоже есть, но там физраствор до января будет поступать с завода-изготовителя в расфасовке по 100 миллилитров. Это техническая ситуация на заводе. Неудобство только тем, кому сразу нужен большой объём, но это не скажется на здоровье людей", - сказал собеседник.
По его словам, в медорганизациях Приморья также есть в достаточном количестве антирезусный иммуноглобулин, о дефиците которого сообщали в ряде регионов РФ.
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"Ситуация, когда в каких-то регионах возникают сложности с теми или иными препаратами, в частности с антирезусным иммуноглобулином, не нова. Такие случаи уже фиксировались в этом году в некоторых регионах. В Приморье на сегодняшний день препарат, который применяют при конфликтных беременностях (мать имеет отрицательный резус-фактор (Rh-), а отец - Rh+ - ред.), имеется в достаточном количестве", - отметили в минздраве.
Ранее директор городской аптечной справочной службы Екатеринбурга Елена Московкина сообщила РИА Новости, что дефицит физраствора наблюдается в местных аптеках из-за отсутствия поставщиков.
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