https://ria.ru/20241113/pozhar-1983577962.html

В Свердловской области возник пожар на пилораме

В Свердловской области возник пожар на пилораме - РИА Новости, 13.11.2024

В Свердловской области возник пожар на пилораме

Спасатели тушат пожар на пилораме в поселке Первомайский Свердловской области на 200 квадратных метрах, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:20

2024-11-13T17:20

2024-11-13T17:23

происшествия

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Спасатели тушат пожар на пилораме в поселке Первомайский Свердловской области на 200 квадратных метрах, сообщил региональный главк МЧС. "В Свердловской области сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на пилораме. В Горноуральском городском округе в поселке Первомайский загорелись коробочные отходы на 200 "квадратах". Информации о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент пожар локализован, угрозы его распространения нет.

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свердловская область

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происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)