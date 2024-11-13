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В Свердловской области возник пожар на пилораме
В Свердловской области возник пожар на пилораме - РИА Новости, 13.11.2024
В Свердловской области возник пожар на пилораме
Спасатели тушат пожар на пилораме в поселке Первомайский Свердловской области на 200 квадратных метрах, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:20
2024-11-13T17:20
2024-11-13T17:23
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Спасатели тушат пожар на пилораме в поселке Первомайский Свердловской области на 200 квадратных метрах, сообщил региональный главк МЧС. "В Свердловской области сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на пилораме. В Горноуральском городском округе в поселке Первомайский загорелись коробочные отходы на 200 "квадратах". Информации о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент пожар локализован, угрозы его распространения нет.
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происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области возник пожар на пилораме
МЧС: спасатели тушат пожар на пилораме под Свердловском на 200 квадратных метрах