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Из загоревшегося общежития в Москве эвакуировали почти 240 человек - РИА Новости, 13.11.2024
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14:04 13.11.2024 (обновлено: 14:08 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/pozhar-1983519369.html
Из загоревшегося общежития в Москве эвакуировали почти 240 человек
Из загоревшегося общежития в Москве эвакуировали почти 240 человек - РИА Новости, 13.11.2024
Из загоревшегося общежития в Москве эвакуировали почти 240 человек
Порядка 240 человек эвакуировали из пятиэтажного здания общежития на юго-востоке Москвы из-за пожара, спасено 15 человек, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:04
2024-11-13T14:08
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происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Порядка 240 человек эвакуировали из пятиэтажного здания общежития на юго-востоке Москвы из-за пожара, спасено 15 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."После возгорания на первом этаже общежития на Ташкентской улице эвакуировали 238 человек, еще 15 спасено", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что площадь возгорания составляет 60 квадратных метров.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Из загоревшегося общежития в Москве эвакуировали почти 240 человек

Из загоревшегося общежития на юго-востоке Москве эвакуировали почти 240 человек

© АГН "Москва" / Денис ВоронинЛиквидация пожара в пятиэтажном здании общежития на юго-востоке Москвы
Ликвидация пожара в пятиэтажном здании общежития на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Ликвидация пожара в пятиэтажном здании общежития на юго-востоке Москвы
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Порядка 240 человек эвакуировали из пятиэтажного здания общежития на юго-востоке Москвы из-за пожара, спасено 15 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"После возгорания на первом этаже общежития на Ташкентской улице эвакуировали 238 человек, еще 15 спасено", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что площадь возгорания составляет 60 квадратных метров.
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