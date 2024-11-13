https://ria.ru/20241113/pozhar-1983519369.html

Из загоревшегося общежития в Москве эвакуировали почти 240 человек

Из загоревшегося общежития в Москве эвакуировали почти 240 человек - РИА Новости, 13.11.2024

Из загоревшегося общежития в Москве эвакуировали почти 240 человек

Порядка 240 человек эвакуировали из пятиэтажного здания общежития на юго-востоке Москвы из-за пожара, спасено 15 человек, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:04

2024-11-13T14:04

2024-11-13T14:08

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Порядка 240 человек эвакуировали из пятиэтажного здания общежития на юго-востоке Москвы из-за пожара, спасено 15 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."После возгорания на первом этаже общежития на Ташкентской улице эвакуировали 238 человек, еще 15 спасено", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что площадь возгорания составляет 60 квадратных метров.

https://ria.ru/20241113/pozhar--1983481805.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия