https://ria.ru/20241113/pozhar-1983519369.html
Из загоревшегося общежития в Москве эвакуировали почти 240 человек
Из загоревшегося общежития в Москве эвакуировали почти 240 человек - РИА Новости, 13.11.2024
Из загоревшегося общежития в Москве эвакуировали почти 240 человек
Порядка 240 человек эвакуировали из пятиэтажного здания общежития на юго-востоке Москвы из-за пожара, спасено 15 человек, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:04
2024-11-13T14:04
2024-11-13T14:08
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983536057_0:115:2730:1651_1920x0_80_0_0_5f99262ac64ff736a4e7b6086f239447.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Порядка 240 человек эвакуировали из пятиэтажного здания общежития на юго-востоке Москвы из-за пожара, спасено 15 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."После возгорания на первом этаже общежития на Ташкентской улице эвакуировали 238 человек, еще 15 спасено", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что площадь возгорания составляет 60 квадратных метров.
https://ria.ru/20241113/pozhar--1983481805.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983536057_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_884f437e23b2bafdea98ed8e2a291f52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Из загоревшегося общежития в Москве эвакуировали почти 240 человек
Из загоревшегося общежития на юго-востоке Москве эвакуировали почти 240 человек
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Порядка 240 человек эвакуировали из пятиэтажного здания общежития на юго-востоке Москвы из-за пожара, спасено 15 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"После возгорания на первом этаже общежития на Ташкентской улице эвакуировали 238 человек, еще 15 спасено", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что площадь возгорания составляет 60 квадратных метров.