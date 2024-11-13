https://ria.ru/20241113/pozhar--1983593522.html

В Свердловской области потушили пожар на пилораме

В Свердловской области потушили пожар на пилораме - РИА Новости, 13.11.2024

В Свердловской области потушили пожар на пилораме

Пожар на пилораме в поселке Первомайский в Свердловской области ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T18:10

2024-11-13T18:10

2024-11-13T18:11

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Пожар на пилораме в поселке Первомайский в Свердловской области ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Ранее ведомство информировало, что в среду в Горноуральском городском округе в поселке Первомайский на пилораме загорелись коробочные отходы на 200 "квадратах". Информации о пострадавших не поступало, отмечали в главке.

https://ria.ru/20241113/pozhar--1983526951.html

свердловская область

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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)