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В Свердловской области потушили пожар на пилораме - РИА Новости, 13.11.2024
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18:10 13.11.2024 (обновлено: 18:11 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/pozhar--1983593522.html
В Свердловской области потушили пожар на пилораме
В Свердловской области потушили пожар на пилораме - РИА Новости, 13.11.2024
В Свердловской области потушили пожар на пилораме
Пожар на пилораме в поселке Первомайский в Свердловской области ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:10
2024-11-13T18:11
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Пожар на пилораме в поселке Первомайский в Свердловской области ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Ранее ведомство информировало, что в среду в Горноуральском городском округе в поселке Первомайский на пилораме загорелись коробочные отходы на 200 "квадратах". Информации о пострадавших не поступало, отмечали в главке.
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области потушили пожар на пилораме

МЧС РФ: в Свердловской области потушили пожар на пилораме

© Фото : МЧС Свердловской области/TelegramТушение пожара на пилораме в поселке Первомайский Свердловской области
Тушение пожара на пилораме в поселке Первомайский Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : МЧС Свердловской области/Telegram
Тушение пожара на пилораме в поселке Первомайский Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Пожар на пилораме в поселке Первомайский в Свердловской области ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство информировало, что в среду в Горноуральском городском округе в поселке Первомайский на пилораме загорелись коробочные отходы на 200 "квадратах". Информации о пострадавших не поступало, отмечали в главке.
Место пожара в пятиэтажном здании общежития на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
На юго-востоке Москвы потушили пожар в общежитии
Вчера, 14:20
 
ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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