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В Свердловской области потушили пожар на пилораме
В Свердловской области потушили пожар на пилораме - РИА Новости, 13.11.2024
В Свердловской области потушили пожар на пилораме
Пожар на пилораме в поселке Первомайский в Свердловской области ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:10
2024-11-13T18:10
2024-11-13T18:11
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Пожар на пилораме в поселке Первомайский в Свердловской области ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Ранее ведомство информировало, что в среду в Горноуральском городском округе в поселке Первомайский на пилораме загорелись коробочные отходы на 200 "квадратах". Информации о пострадавших не поступало, отмечали в главке.
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области потушили пожар на пилораме
МЧС РФ: в Свердловской области потушили пожар на пилораме