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На юго-востоке Москвы потушили пожар в общежитии - РИА Новости, 13.11.2024
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14:20 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/pozhar--1983526951.html
На юго-востоке Москвы потушили пожар в общежитии
На юго-востоке Москвы потушили пожар в общежитии - РИА Новости, 13.11.2024
На юго-востоке Москвы потушили пожар в общежитии
Пожар в пятиэтажном здании общежития на юго-востоке Москвы удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:20
2024-11-13T14:20
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пожар в пятиэтажном здании общежития на юго-востоке Москвы удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось о возгорании на площади 60 квадратных метров на первом этаже общежития на Ташкентской улице. Из горящего здания были эвакуированы 238 человек, еще 15 спасены. "Объявлена полная ликвидация пожара на площади 65 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юго-востоке Москвы потушили пожар в общежитии

На юго-востоке Москвы потушили пожар в пятиэтажном здании общежития

© АГН "Москва" / Денис ВоронинМесто пожара в пятиэтажном здании общежития на юго-востоке Москвы
Место пожара в пятиэтажном здании общежития на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Место пожара в пятиэтажном здании общежития на юго-востоке Москвы
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пожар в пятиэтажном здании общежития на юго-востоке Москвы удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 60 квадратных метров на первом этаже общежития на Ташкентской улице. Из горящего здания были эвакуированы 238 человек, еще 15 спасены.
"Объявлена полная ликвидация пожара на площади 65 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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