https://ria.ru/20241113/pozhar--1983526951.html
На юго-востоке Москвы потушили пожар в общежитии
На юго-востоке Москвы потушили пожар в общежитии - РИА Новости, 13.11.2024
На юго-востоке Москвы потушили пожар в общежитии
Пожар в пятиэтажном здании общежития на юго-востоке Москвы удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:20
2024-11-13T14:20
2024-11-13T14:20
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пожар в пятиэтажном здании общежития на юго-востоке Москвы удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось о возгорании на площади 60 квадратных метров на первом этаже общежития на Ташкентской улице. Из горящего здания были эвакуированы 238 человек, еще 15 спасены. "Объявлена полная ликвидация пожара на площади 65 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
На юго-востоке Москвы потушили пожар в общежитии
На юго-востоке Москвы потушили пожар в пятиэтажном здании общежития
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пожар в пятиэтажном здании общежития на юго-востоке Москвы удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 60 квадратных метров на первом этаже общежития на Ташкентской улице. Из горящего здания были эвакуированы 238 человек, еще 15 спасены.
"Объявлена полная ликвидация пожара на площади 65 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.