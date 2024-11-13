https://ria.ru/20241113/pozhar--1983526951.html

На юго-востоке Москвы потушили пожар в общежитии

На юго-востоке Москвы потушили пожар в общежитии - РИА Новости, 13.11.2024

На юго-востоке Москвы потушили пожар в общежитии

Пожар в пятиэтажном здании общежития на юго-востоке Москвы удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:20

2024-11-13T14:20

2024-11-13T14:20

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пожар в пятиэтажном здании общежития на юго-востоке Москвы удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось о возгорании на площади 60 квадратных метров на первом этаже общежития на Ташкентской улице. Из горящего здания были эвакуированы 238 человек, еще 15 спасены. "Объявлена полная ликвидация пожара на площади 65 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241113/pozhar--1983481805.html

москва

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2024

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происшествия, москва