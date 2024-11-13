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МСБ СКФО привлек 3,5 млрд рублей под специальные "зонтичные" поручительства - РИА Новости, 13.11.2024
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Твой бизнес
 
10:00 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/poruchitelstva-1983378828.html
МСБ СКФО привлек 3,5 млрд рублей под специальные "зонтичные" поручительства
МСБ СКФО привлек 3,5 млрд рублей под специальные "зонтичные" поручительства - РИА Новости, 13.11.2024
МСБ СКФО привлек 3,5 млрд рублей под специальные "зонтичные" поручительства
Малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа получил свыше 3,5 миллиарда рублей банковских кредитов за четыре месяца работы специального лимита РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:00
2024-11-13T10:00
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа получил свыше 3,5 миллиарда рублей банковских кредитов за четыре месяца работы специального лимита "зонтичных" поручительств Корпорации МСП с повышенным уровнем покрытия риска, сообщает пресс-служба института развития.В числе регионов-лидеров по привлечению финансирования в рамках специального лимита Корпорации Ставропольский край (1,58 миллиарда рублей), Карачаево-Черкесская Республика (728,6 миллиона рублей), Республика Дагестан (543,7 миллиона), Чеченская Республика (386,5 миллиона рублей) и Республика Северная Осетия-Алания (135 миллионов рублей).Дополнительный лимит "зонтичных" поручительств анонсирован заместителем председателя правительства России Александром Новаком в ходе Кавказского инвестиционного форума в июле 2024 года."В рамках специального лимита поручительств уже было заключено свыше 200 банковских кредитных договоров. Из них более 1,52 миллиарда рублей приходится на сегмент торговли. Предприятия обрабатывающей промышленности привлекли свыше 843 миллионов рублей, сельского хозяйства – 374 миллиона рублей. Компании в сфере транспорта и хранения получили 383 миллиона рублей, строительства – 156 миллионов рублей", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Механизм "зонтичных" поручительств, запущенный в 2021 году, реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Корпорация МСП выдает поручительства при нехватке или полном отсутствии залога для получения кредитов в банках. Поручительства обеспечивают до 50% от суммы кредита и могут достигать 1 миллиарда рублей при сроке кредитования до 15 лет.
https://ria.ru/20241018/msp-1978477027.html
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твой бизнес – новости, северо-кавказский федеральный округ, россия, александр новак, александр исаевич, корпорация мсп, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Северо-Кавказский Федеральный округ, Россия, Александр Новак, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Поддержка бизнеса

МСБ СКФО привлек 3,5 млрд рублей под специальные "зонтичные" поручительства

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПФлажки Корпорации МСП
Флажки Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Флажки Корпорации МСП. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа получил свыше 3,5 миллиарда рублей банковских кредитов за четыре месяца работы специального лимита "зонтичных" поручительств Корпорации МСП с повышенным уровнем покрытия риска, сообщает пресс-служба института развития.
В числе регионов-лидеров по привлечению финансирования в рамках специального лимита Корпорации Ставропольский край (1,58 миллиарда рублей), Карачаево-Черкесская Республика (728,6 миллиона рублей), Республика Дагестан (543,7 миллиона), Чеченская Республика (386,5 миллиона рублей) и Республика Северная Осетия-Алания (135 миллионов рублей).
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Дополнительный лимит "зонтичных" поручительств анонсирован заместителем председателя правительства России Александром Новаком в ходе Кавказского инвестиционного форума в июле 2024 года.
"В рамках специального лимита поручительств уже было заключено свыше 200 банковских кредитных договоров. Из них более 1,52 миллиарда рублей приходится на сегмент торговли. Предприятия обрабатывающей промышленности привлекли свыше 843 миллионов рублей, сельского хозяйства – 374 миллиона рублей. Компании в сфере транспорта и хранения получили 383 миллиона рублей, строительства – 156 миллионов рублей", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
Механизм "зонтичных" поручительств, запущенный в 2021 году, реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Корпорация МСП выдает поручительства при нехватке или полном отсутствии залога для получения кредитов в банках. Поручительства обеспечивают до 50% от суммы кредита и могут достигать 1 миллиарда рублей при сроке кредитования до 15 лет.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиСеверо-Кавказский Федеральный округРоссияАлександр НовакАлександр ИсаевичКорпорация МСППоддержка бизнеса
 
 
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