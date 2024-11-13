Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Польши пошутил про свою жену-американку - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/polsha-1983413768.html
Глава МИД Польши пошутил про свою жену-американку
Глава МИД Польши пошутил про свою жену-американку - РИА Новости, 13.11.2024
Глава МИД Польши пошутил про свою жену-американку
Глава МИД Польши Радослав Сикорский, претендующий на роль президента республики, уверен, что его жена-американка, став первой леди страны, поможет улучшить... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T00:52
2024-11-13T00:52
сша
польша
варшава
радослав сикорский
дональд трамп
дональд туск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229649_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_9ddf60a7870264a6f25f8f4c48d0ae52.jpg
ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский, претендующий на роль президента республики, уверен, что его жена-американка, став первой леди страны, поможет улучшить отношения с США. Ранее сообщалось, что партия нынешнего премьера Польши Дональда Туска по итогам праймериз определит своего кандидата в президенты, выбрав между Сикорским и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Супругой Сикорского является журналист, публицист, писатель и лауреат Пулитцеровской премии Анн Эпплбаум. Она известна крайне резкими высказываниями в адрес выигравшего выборы президента США Дональда Трампа. Отвечая в эфире телеканала TVN на вопрос, не помешает ли отношениям с США позиция жены Сикорского, если он станет президентом, глава МИД заявил, что некоторые нынешние члены команды Трампа в свое время его критиковали еще сильнее. "Джей-Ди Вэнс называл его просто Гитлером, но как-то будет вице-президентом", - сказал Сикорский. Он заверил, что его жена является "выдающейся журналисткой и историком" и может внести "огромный вклад в польско-американские отношения". Позже глава МИД в шутку заявил, что в Польше первые леди должны иметь еврейское происхождение, как жена нынешнего президента Анджея Дуды Агата Корнхаузер-Дуда. "Я бы сказал, что уже есть светская традиция, что первыми леди должны становиться лица еврейского происхождения", - сказал Сикорский. Эпплбаум родилась в США, но ее предки, по ее собственному признанию, были евреями с территории нынешней Белоруссии.
https://ria.ru/20241105/ssha-1982050485.html
https://ria.ru/20240722/polsha-1961307220.html
сша
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229649_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3694aba1bdbe6c2d0cf8530df5268c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, польша, варшава, радослав сикорский, дональд трамп, дональд туск, в мире
США, Польша, Варшава, Радослав Сикорский, Дональд Трамп, Дональд Туск, В мире
Глава МИД Польши пошутил про свою жену-американку

Сикорский пошутил, что первые леди в Польше должны иметь еврейское происхождение

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский, претендующий на роль президента республики, уверен, что его жена-американка, став первой леди страны, поможет улучшить отношения с США.
Ранее сообщалось, что партия нынешнего премьера Польши Дональда Туска по итогам праймериз определит своего кандидата в президенты, выбрав между Сикорским и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Супругой Сикорского является журналист, публицист, писатель и лауреат Пулитцеровской премии Анн Эпплбаум. Она известна крайне резкими высказываниями в адрес выигравшего выборы президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Президент США захочет переложить на ЕС расходы на Украину, заявили в Польше
5 ноября, 23:33
Отвечая в эфире телеканала TVN на вопрос, не помешает ли отношениям с США позиция жены Сикорского, если он станет президентом, глава МИД заявил, что некоторые нынешние члены команды Трампа в свое время его критиковали еще сильнее.
"Джей-Ди Вэнс называл его просто Гитлером, но как-то будет вице-президентом", - сказал Сикорский.
Он заверил, что его жена является "выдающейся журналисткой и историком" и может внести "огромный вклад в польско-американские отношения".
Позже глава МИД в шутку заявил, что в Польше первые леди должны иметь еврейское происхождение, как жена нынешнего президента Анджея Дуды Агата Корнхаузер-Дуда.
"Я бы сказал, что уже есть светская традиция, что первыми леди должны становиться лица еврейского происхождения", - сказал Сикорский.
Эпплбаум родилась в США, но ее предки, по ее собственному признанию, были евреями с территории нынешней Белоруссии.
Польша - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Польша будет сотрудничать с любым президентом США, заявили в МИД
22 июля, 18:43
 
СШАПольшаВаршаваРадослав СикорскийДональд ТрампДональд ТускВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала