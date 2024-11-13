https://ria.ru/20241113/polsha-1983413768.html

Глава МИД Польши пошутил про свою жену-американку

Глава МИД Польши пошутил про свою жену-американку - РИА Новости, 13.11.2024

Глава МИД Польши пошутил про свою жену-американку

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, претендующий на роль президента республики, уверен, что его жена-американка, став первой леди страны, поможет улучшить... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T00:52

2024-11-13T00:52

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ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский, претендующий на роль президента республики, уверен, что его жена-американка, став первой леди страны, поможет улучшить отношения с США. Ранее сообщалось, что партия нынешнего премьера Польши Дональда Туска по итогам праймериз определит своего кандидата в президенты, выбрав между Сикорским и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Супругой Сикорского является журналист, публицист, писатель и лауреат Пулитцеровской премии Анн Эпплбаум. Она известна крайне резкими высказываниями в адрес выигравшего выборы президента США Дональда Трампа. Отвечая в эфире телеканала TVN на вопрос, не помешает ли отношениям с США позиция жены Сикорского, если он станет президентом, глава МИД заявил, что некоторые нынешние члены команды Трампа в свое время его критиковали еще сильнее. "Джей-Ди Вэнс называл его просто Гитлером, но как-то будет вице-президентом", - сказал Сикорский. Он заверил, что его жена является "выдающейся журналисткой и историком" и может внести "огромный вклад в польско-американские отношения". Позже глава МИД в шутку заявил, что в Польше первые леди должны иметь еврейское происхождение, как жена нынешнего президента Анджея Дуды Агата Корнхаузер-Дуда. "Я бы сказал, что уже есть светская традиция, что первыми леди должны становиться лица еврейского происхождения", - сказал Сикорский. Эпплбаум родилась в США, но ее предки, по ее собственному признанию, были евреями с территории нынешней Белоруссии.

https://ria.ru/20241105/ssha-1982050485.html

https://ria.ru/20240722/polsha-1961307220.html

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сша, польша, варшава, радослав сикорский, дональд трамп, дональд туск, в мире