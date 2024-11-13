https://ria.ru/20241113/podmoskove-1983617180.html

Инфраструктура в сфере культуры развивается по нацпроекту в Подмосковье

Инфраструктура в сфере культуры развивается по нацпроекту в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2024

Инфраструктура в сфере культуры развивается по нацпроекту в Подмосковье

В Подмосковье активно развивается инфраструктура по национальному проекту "Культура" и региональным проектам "Культурная среда", а также "Творческие люди",... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T20:04

2024-11-13T20:04

2024-11-13T20:04

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Подмосковье активно развивается инфраструктура по национальному проекту "Культура" и региональным проектам "Культурная среда", а также "Творческие люди", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. "В рамках регионального проекта "Культурная среда Подмосковья" мы продолжаем активно развивать инфраструктуру в сфере культуры. Так, в текущем году выделены областные и федеральные средства на капитальный ремонт двух детских школ искусств: в Ступино школа уже открыта, а в Балашихе откроется до конца этого года. Благодаря работе национального и регионального проектов открываются модельные библиотеки, в театры и музеи закупается новое оборудование", – сказал зампред правительства Подмосковья – министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что более девяти тысяч специалистов прошли повышение квалификации, а свыше 15 тысяч человек приняли участие в добровольческой деятельности. Все усилия направлены на создание комфортной и доступной культурной среды для жителей Подмосковья. Также выплачены 150 стипендий губернатора Московской области для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных учреждениях региона, проведено 85 творческих мероприятий в сфере образования и 14 крупных общеобластных праздничных и культурно-массовых мероприятий. Например, фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину, музыкальный фестиваль "Лето. Музыка. Музей", который ежегодно проходит на площадке государственного историко-художественного музея "Новый Иерусалим", фестиваль "Достоевский. Путешествие в Зарайск", который летом этого года впервые прошел в Подмосковье.

https://ria.ru/20241113/podmoskove-1983333476.html

https://ria.ru/20241113/oae-1983499465.html

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клин

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московская область (подмосковье), балашиха, клин, михаил хайкин