Инфраструктура в сфере культуры развивается по нацпроекту в Подмосковье
Вид на город Клин в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Подмосковье активно развивается инфраструктура по национальному проекту "Культура" и региональным проектам "Культурная среда", а также "Творческие люди", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
"В рамках регионального проекта "Культурная среда Подмосковья" мы продолжаем активно развивать инфраструктуру в сфере культуры. Так, в текущем году выделены областные и федеральные средства на капитальный ремонт двух детских школ искусств: в Ступино школа уже открыта, а в Балашихе откроется до конца этого года. Благодаря работе национального и регионального проектов открываются модельные библиотеки, в театры и музеи закупается новое оборудование", – сказал зампред правительства Подмосковья – министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что более девяти тысяч специалистов прошли повышение квалификации, а свыше 15 тысяч человек приняли участие в добровольческой деятельности. Все усилия направлены на создание комфортной и доступной культурной среды для жителей Подмосковья.
Также выплачены 150 стипендий губернатора Московской области для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных учреждениях региона, проведено 85 творческих мероприятий в сфере образования и 14 крупных общеобластных праздничных и культурно-массовых мероприятий.
Например, фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину, музыкальный фестиваль "Лето. Музыка. Музей", который ежегодно проходит на площадке государственного историко-художественного музея "Новый Иерусалим", фестиваль "Достоевский. Путешествие в Зарайск", который летом этого года впервые прошел в Подмосковье.