https://ria.ru/20241113/podmoskove-1983333476.html
Более одного миллиона детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье
Более одного миллиона детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2024
Более одного миллиона детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье
Свыше миллиона детей уже прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье, прививка поможет защититься от заболевания и опасных последствий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:35
2024-11-13T13:35
2024-11-13T13:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Свыше миллиона детей уже прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье, прививка поможет защититься от заболевания и опасных последствий, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Вакцинацию от гриппа прошли уже более миллиона детей. Прививка позволяет защититься от заболевания и опасных последствий, к которым оно может привести. Дети же могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в школах, детских садах", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. На прием к врачу можно записаться по телефону 122, а также через региональный портал Госуслуг "Здоровье". Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.
https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983143106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева