Рейтинг@Mail.ru
Более одного миллиона детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:35 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/podmoskove-1983333476.html
Более одного миллиона детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье
Более одного миллиона детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2024
Более одного миллиона детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье
Свыше миллиона детей уже прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье, прививка поможет защититься от заболевания и опасных последствий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:35
2024-11-13T13:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869376961_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_2b41956c66551c68c324762ca63694da.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Свыше миллиона детей уже прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье, прививка поможет защититься от заболевания и опасных последствий, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Вакцинацию от гриппа прошли уже более миллиона детей. Прививка позволяет защититься от заболевания и опасных последствий, к которым оно может привести. Дети же могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в школах, детских садах", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. На прием к врачу можно записаться по телефону 122, а также через региональный портал Госуслуг "Здоровье". Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.
https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983143106.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869376961_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4d51297e5a64c00828cfa91873bc859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Более одного миллиона детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Свыше миллиона детей уже прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье, прививка поможет защититься от заболевания и опасных последствий, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Вакцинацию от гриппа прошли уже более миллиона детей. Прививка позволяет защититься от заболевания и опасных последствий, к которым оно может привести. Дети же могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в школах, детских садах", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
На прием к врачу можно записаться по телефону 122, а также через региональный портал Госуслуг "Здоровье".
Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.
Сотрудник завода - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Производство препаратов против ВИЧ в пять раз увеличат в Подмосковье
11 ноября, 17:13
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала