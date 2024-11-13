https://ria.ru/20241113/podmoskove-1983333476.html

Более одного миллиона детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье

Более одного миллиона детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2024

Более одного миллиона детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье

Свыше миллиона детей уже прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье, прививка поможет защититься от заболевания и опасных последствий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:35

2024-11-13T13:35

2024-11-13T13:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869376961_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_2b41956c66551c68c324762ca63694da.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Свыше миллиона детей уже прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье, прививка поможет защититься от заболевания и опасных последствий, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Вакцинацию от гриппа прошли уже более миллиона детей. Прививка позволяет защититься от заболевания и опасных последствий, к которым оно может привести. Дети же могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в школах, детских садах", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. На прием к врачу можно записаться по телефону 122, а также через региональный портал Госуслуг "Здоровье". Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.

https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983143106.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева