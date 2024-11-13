https://ria.ru/20241113/podkhod-1983445278.html

Трампу дали неожиданный совет по Украине

Трампу дали неожиданный совет по Украине - РИА Новости, 13.11.2024

Трампу дали неожиданный совет по Украине

Дональду Трампу нужно изменить сложившийся на Западе подход и представление о конфликте между Россией и Украиной, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T10:06

2024-11-13T10:06

2024-11-13T10:11

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Дональду Трампу нужно изменить сложившийся на Западе подход и представление о конфликте между Россией и Украиной, пишет Responsible Statecraft.“Трудная, но необходимая работа по урегулированию войны в Украине <…> теперь ложится на плечи новой администрации Трампа. Но для этого необходимо разобраться и отвергнуть стереотипы и суеверия, которые характеризуют устоявшийся подход", – говорится в материале.Подчеркивается, что украинский конфликт на Западе стал самым идеологизированным и пропагандистским со времен Ирака, и в основе него лежат далеко не демократические и оборонные цели. "Крестовый поход за демократию" провалился, но реалистичные обсуждения этого при нынешней позиции Запада невозможны, считает автор статьи.Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Британский журнал The Economist писал, что Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение вступления Украины в НАТО и отказ от освобожденных Россией территориями.

https://ria.ru/20241112/alyans-1983318150.html

https://ria.ru/20241113/ideya-1983417306.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато