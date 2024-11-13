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Трампу дали неожиданный совет по Украине - РИА Новости, 13.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 13.11.2024 (обновлено: 10:11 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/podkhod-1983445278.html
Трампу дали неожиданный совет по Украине
Трампу дали неожиданный совет по Украине - РИА Новости, 13.11.2024
Трампу дали неожиданный совет по Украине
Дональду Трампу нужно изменить сложившийся на Западе подход и представление о конфликте между Россией и Украиной, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:06
2024-11-13T10:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Дональду Трампу нужно изменить сложившийся на Западе подход и представление о конфликте между Россией и Украиной, пишет Responsible Statecraft.“Трудная, но необходимая работа по урегулированию войны в Украине &lt;…&gt; теперь ложится на плечи новой администрации Трампа. Но для этого необходимо разобраться и отвергнуть стереотипы и суеверия, которые характеризуют устоявшийся подход", – говорится в материале.Подчеркивается, что украинский конфликт на Западе стал самым идеологизированным и пропагандистским со времен Ирака, и в основе него лежат далеко не демократические и оборонные цели. "Крестовый поход за демократию" провалился, но реалистичные обсуждения этого при нынешней позиции Запада невозможны, считает автор статьи.Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Британский журнал The Economist писал, что Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение вступления Украины в НАТО и отказ от освобожденных Россией территориями.
https://ria.ru/20241112/alyans-1983318150.html
https://ria.ru/20241113/ideya-1983417306.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
Трампу дали неожиданный совет по Украине

RS: Трамп должен изменить подход Запада к Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Дональду Трампу нужно изменить сложившийся на Западе подход и представление о конфликте между Россией и Украиной, пишет Responsible Statecraft.
“Трудная, но необходимая работа по урегулированию войны в Украине <…> теперь ложится на плечи новой администрации Трампа. Но для этого необходимо разобраться и отвергнуть стереотипы и суеверия, которые характеризуют устоявшийся подход", – говорится в материале.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
СМИ: Трамп создаст новый альянс из-за Украины
12 ноября, 15:52
Подчеркивается, что украинский конфликт на Западе стал самым идеологизированным и пропагандистским со времен Ирака, и в основе него лежат далеко не демократические и оборонные цели. "Крестовый поход за демократию" провалился, но реалистичные обсуждения этого при нынешней позиции Запада невозможны, считает автор статьи.
Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Британский журнал The Economist писал, что Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение вступления Украины в НАТО и отказ от освобожденных Россией территориями.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Economist: Украину потрясла идея Трампа
Вчера, 02:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
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