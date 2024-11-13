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На Западе раскрыли новый план Зеленского - РИА Новости, 13.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 13.11.2024 (обновлено: 13:55 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/plan-1983486688.html
На Западе раскрыли новый план Зеленского
На Западе раскрыли новый план Зеленского - РИА Новости, 13.11.2024
На Западе раскрыли новый план Зеленского
Владимир Зеленский хочет убедить нового президента США Дональда Трампа продолжить поддержку Украины с помощью лести, пишет The New Statesman. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:25
2024-11-13T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет убедить нового президента США Дональда Трампа продолжить поддержку Украины с помощью лести, пишет The New Statesman."Нарциссизм Трампа — палка о двух концах. Зеленский знает, что тот хочет, чтобы его считали сильным лидером, который окончательно урегулировал конфликт, и надеется убедить его в том, что единственный способ это сделать — укрепить позиции Украины", — говорится в материале.Подчеркивается, что с помощью лести Зеленский надеется избежать проигрышного для себя сценария после того, как администрация Джо Байдена не оказала Украине требуемого уровня поддержки.Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход Штатов к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Британский журнал The Economist писал, что Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение вступления Украины в НАТО и отказ от освобожденных Россией территорий.
https://ria.ru/20241113/konets-1983454241.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО
На Западе раскрыли новый план Зеленского

NS: Зеленский хочет с помощью лести склонить Трампа на свою сторону

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет убедить нового президента США Дональда Трампа продолжить поддержку Украины с помощью лести, пишет The New Statesman.
"Нарциссизм Трампа — палка о двух концах. Зеленский знает, что тот хочет, чтобы его считали сильным лидером, который окончательно урегулировал конфликт, и надеется убедить его в том, что единственный способ это сделать — укрепить позиции Украины", — говорится в материале.
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Подчеркивается, что с помощью лести Зеленский надеется избежать проигрышного для себя сценария после того, как администрация Джо Байдена не оказала Украине требуемого уровня поддержки.
Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход Штатов к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Британский журнал The Economist писал, что Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение вступления Украины в НАТО и отказ от освобожденных Россией территорий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТО
 
 
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