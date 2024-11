На Западе раскрыли новый план Зеленского

https://ria.ru/20241113/plan-1983486688.html

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет убедить нового президента США Дональда Трампа продолжить поддержку Украины с помощью лести, пишет The New Statesman."Нарциссизм Трампа — палка о двух концах. Зеленский знает, что тот хочет, чтобы его считали сильным лидером, который окончательно урегулировал конфликт, и надеется убедить его в том, что единственный способ это сделать — укрепить позиции Украины", — говорится в материале.Подчеркивается, что с помощью лести Зеленский надеется избежать проигрышного для себя сценария после того, как администрация Джо Байдена не оказала Украине требуемого уровня поддержки.Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход Штатов к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Британский журнал The Economist писал, что Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение вступления Украины в НАТО и отказ от освобожденных Россией территорий.

