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Песков рассказал об отношении российских военных к гражданскому населению - РИА Новости, 13.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/peskov-1983478621.html
Песков рассказал об отношении российских военных к гражданскому населению
Песков рассказал об отношении российских военных к гражданскому населению - РИА Новости, 13.11.2024
Песков рассказал об отношении российских военных к гражданскому населению
Российские военные в ходе СВО очень аккуратно относятся к гражданским в отличие от украинских войск, удары наносятся только по военным целям, заявил... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:02
2024-11-13T12:02
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
владимир путин
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские военные в ходе СВО очень аккуратно относятся к гражданским в отличие от украинских войск, удары наносятся только по военным целям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В ходе выполнения специальной военной операции российские военные очень аккуратно относятся к гражданскому населению в отличие от войск режима киевского. Удары наносятся только по военным целям, и эта практика продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле необходимым принять дополнительный меры по защите гражданского населения Украины.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, украина, европа, владимир путин, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
Песков рассказал об отношении российских военных к гражданскому населению

Песков: российские военные аккуратно относятся к гражданским, в отличие от ВСУ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские военные в ходе СВО очень аккуратно относятся к гражданским в отличие от украинских войск, удары наносятся только по военным целям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В ходе выполнения специальной военной операции российские военные очень аккуратно относятся к гражданскому населению в отличие от войск режима киевского. Удары наносятся только по военным целям, и эта практика продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле необходимым принять дополнительный меры по защите гражданского населения Украины.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТО
 
 
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