https://ria.ru/20241113/peskov-1983478621.html

Песков рассказал об отношении российских военных к гражданскому населению

Песков рассказал об отношении российских военных к гражданскому населению - РИА Новости, 13.11.2024

Песков рассказал об отношении российских военных к гражданскому населению

Российские военные в ходе СВО очень аккуратно относятся к гражданским в отличие от украинских войск, удары наносятся только по военным целям, заявил... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:02

2024-11-13T12:02

2024-11-13T12:02

специальная военная операция на украине

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владимир путин

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские военные в ходе СВО очень аккуратно относятся к гражданским в отличие от украинских войск, удары наносятся только по военным целям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В ходе выполнения специальной военной операции российские военные очень аккуратно относятся к гражданскому населению в отличие от войск режима киевского. Удары наносятся только по военным целям, и эта практика продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле необходимым принять дополнительный меры по защите гражданского населения Украины.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241009/oon-1977273271.html

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россия, украина, европа, владимир путин, дмитрий песков, нато