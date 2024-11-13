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В Париже полиция на пропалестинской акции применила слезоточивый газ - РИА Новости, 13.11.2024
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21:52 13.11.2024 (обновлено: 22:21 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/parizh-1983626880.html
В Париже полиция на пропалестинской акции применила слезоточивый газ
В Париже полиция на пропалестинской акции применила слезоточивый газ - РИА Новости, 13.11.2024
В Париже полиция на пропалестинской акции применила слезоточивый газ
Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона пропалестинской акции накануне футбольного матча Лиги наций Франция - Израиль, передаёт корреспондент... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T21:52
2024-11-13T22:21
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ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона пропалестинской акции накануне футбольного матча Лиги наций Франция - Израиль, передаёт корреспондент РИА Новости. Вечером в среду на площади у вокзала Сен-Лазар собрались несколько тысяч пропалестинских активистов. Вскоре после начала акции начались стычки протестующих с полицией. Радикально настроенные активисты начали бросать в стражей правопорядка файеры и петарды. Полиция стала оттеснять манифестантов, был применен слезоточивый газ. К акции призвали партии левых и организации, поддерживающие Палестину. Манифестация прошла в качестве протеста против проведения матча футбольной Лиги наций Франция - Израиль, который должен состояться в Париже в четверг, а также против организуемой в среду акции "Израиль навсегда". Ранее пропалестинские ассоциации потребовали у префекта Парижа Лорана Нуньеса запретить данную акцию в поддержку Израиля, однако власти согласовали ее проведение.
https://ria.ru/20241104/napadenie-1981777078.html
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60
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Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона акции накануне матча Франция-Израиль
Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона пропалестинской акции накануне матча Франция-Израиль, передаёт корреспондент РИА Новости. На площади у вокзала Сен-Лазар собрались несколько тысяч пропалестинских активистов. Вскоре начались стычки протестующих с полицией. Радикально настроенные участники акции начали бросать в стражей порядка файеры и петарды.
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в мире, израиль, париж, палестина, франция
В мире, Израиль, Париж, Палестина, Франция
В Париже полиция на пропалестинской акции применила слезоточивый газ

В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона пропалестинской акции

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ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона пропалестинской акции накануне футбольного матча Лиги наций Франция - Израиль, передаёт корреспондент РИА Новости.
Вечером в среду на площади у вокзала Сен-Лазар собрались несколько тысяч пропалестинских активистов. Вскоре после начала акции начались стычки протестующих с полицией. Радикально настроенные активисты начали бросать в стражей правопорядка файеры и петарды. Полиция стала оттеснять манифестантов, был применен слезоточивый газ.
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К акции призвали партии левых и организации, поддерживающие Палестину. Манифестация прошла в качестве протеста против проведения матча футбольной Лиги наций Франция - Израиль, который должен состояться в Париже в четверг, а также против организуемой в среду акции "Израиль навсегда".
Ранее пропалестинские ассоциации потребовали у префекта Парижа Лорана Нуньеса запретить данную акцию в поддержку Израиля, однако власти согласовали ее проведение.
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