https://ria.ru/20241113/pakistan-1983420424.html

CМИ: свадьба в Пакистане обернулась трагической гибелью 22 человек

CМИ: свадьба в Пакистане обернулась трагической гибелью 22 человек - РИА Новости, 13.11.2024

CМИ: свадьба в Пакистане обернулась трагической гибелью 22 человек

По меньшей мере 22 человека погибли на севере Пакистана в результате падения в реку автобуса, перевозившего участников свадьбы, включая невесту, сообщает... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T04:42

2024-11-13T04:42

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли на севере Пакистана в результате падения в реку автобуса, перевозившего участников свадьбы, включая невесту, сообщает телеканал Dawn со ссылкой на спасателей. "Во вторник утонули 22 человека после того, как перевозивший их автобус упал в реку в округе Диамер в Гилгит-Балтистане... Машина была частью свадебной процессии", - говорится в сообщении. По данным телеканала, невесту нашли живой, она получила травмы и находится в настоящее время в больнице. Согласно данным телеканала, президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования родственникам погибших.

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