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CМИ: свадьба в Пакистане обернулась трагической гибелью 22 человек - РИА Новости, 13.11.2024
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04:42 13.11.2024 (обновлено: 04:54 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/pakistan-1983420424.html
CМИ: свадьба в Пакистане обернулась трагической гибелью 22 человек
CМИ: свадьба в Пакистане обернулась трагической гибелью 22 человек - РИА Новости, 13.11.2024
CМИ: свадьба в Пакистане обернулась трагической гибелью 22 человек
По меньшей мере 22 человека погибли на севере Пакистана в результате падения в реку автобуса, перевозившего участников свадьбы, включая невесту, сообщает... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T04:42
2024-11-13T04:54
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли на севере Пакистана в результате падения в реку автобуса, перевозившего участников свадьбы, включая невесту, сообщает телеканал Dawn со ссылкой на спасателей. "Во вторник утонули 22 человека после того, как перевозивший их автобус упал в реку в округе Диамер в Гилгит-Балтистане... Машина была частью свадебной процессии", - говорится в сообщении. По данным телеканала, невесту нашли живой, она получила травмы и находится в настоящее время в больнице. Согласно данным телеканала, президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования родственникам погибших.
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пакистан, в мире
Пакистан, В мире
CМИ: свадьба в Пакистане обернулась трагической гибелью 22 человек

Dawn: в Пакистане при падении свадебного автобуса в реку погибли 22 человека

© AP Photo / Fareed KhanАвтомобиль скорой помощи в Пакистане
Автомобиль скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Fareed Khan
Автомобиль скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли на севере Пакистана в результате падения в реку автобуса, перевозившего участников свадьбы, включая невесту, сообщает телеканал Dawn со ссылкой на спасателей.
«
"Во вторник утонули 22 человека после того, как перевозивший их автобус упал в реку в округе Диамер в Гилгит-Балтистане... Машина была частью свадебной процессии", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, невесту нашли живой, она получила травмы и находится в настоящее время в больнице.
Согласно данным телеканала, президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования родственникам погибших.
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