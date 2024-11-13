https://ria.ru/20241113/pakistan-1983420424.html
CМИ: свадьба в Пакистане обернулась трагической гибелью 22 человек
CМИ: свадьба в Пакистане обернулась трагической гибелью 22 человек - РИА Новости, 13.11.2024
CМИ: свадьба в Пакистане обернулась трагической гибелью 22 человек
По меньшей мере 22 человека погибли на севере Пакистана в результате падения в реку автобуса, перевозившего участников свадьбы, включая невесту, сообщает... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T04:42
2024-11-13T04:42
2024-11-13T04:54
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли на севере Пакистана в результате падения в реку автобуса, перевозившего участников свадьбы, включая невесту, сообщает телеканал Dawn со ссылкой на спасателей. "Во вторник утонули 22 человека после того, как перевозивший их автобус упал в реку в округе Диамер в Гилгит-Балтистане... Машина была частью свадебной процессии", - говорится в сообщении. По данным телеканала, невесту нашли живой, она получила травмы и находится в настоящее время в больнице. Согласно данным телеканала, президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования родственникам погибших.
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пакистан, в мире
CМИ: свадьба в Пакистане обернулась трагической гибелью 22 человек
Dawn: в Пакистане при падении свадебного автобуса в реку погибли 22 человека