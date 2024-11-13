https://ria.ru/20241113/otnoshenie-1983424491.html

"Будет хуже": в США сравнили отношение Трампа к Путину и Зеленскому

"Будет хуже": в США сравнили отношение Трампа к Путину и Зеленскому - РИА Новости, 13.11.2024

"Будет хуже": в США сравнили отношение Трампа к Путину и Зеленскому

Несмотря на натянутые отношения Украины с администрацией действующего президента США Джо Байдена, приход Дональда Трампа в Белый дом может стать для Киева... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T07:00

2024-11-13T07:00

2024-11-13T07:00

в мире

украина

сша

киев

владимир путин

владимир зеленский

нато

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_0:58:3066:1783_1920x0_80_0_0_d726e1131cb531cba4ab50da9af342ae.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Несмотря на натянутые отношения Украины с администрацией действующего президента США Джо Байдена, приход Дональда Трампа в Белый дом может стать для Киева серьезным испытанием, сообщает американское издание The Hill."Хотя это (Запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. — Прим. ред.), расстроило Украину, Трамп, вероятно, будет намного хуже. Он давно демонстрирует симпатию к Владимиру Путину, одновременно питая глубокое презрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому — отчасти из-за отказа Зеленского поддаться его влиянию во время скандала, который привел к первому импичменту Трампа", — говорится в материале.Как отмечается, Трамп говорит о сокращении помощи Киеву для того, чтобы склонить Зеленского к переговорам, несмотря на более решительную позицию его бывших соратников по этому вопросу. При этом, продолжает автор, такая позиция поставит в трудное положение Европейский Союз.Ранее британский журнал The Economist сообщал, что украинские чиновники прорабатывают две озвученные формулировки возможного завершения конфликта на Украине. Первая, предложенная кандидатом на пост вице-президента США Джей-Ди Вэнсом, предусматривает замораживание конфликта на нынешних линиях и принуждение Украины к нейтралитету — без каких-либо очевидных гарантий безопасности. Второй план, который очень нравится Украине, был изложен бывшим госсекретарем Трампа Майком Помпео. В этом плане основное внимание уделяется усилению военной и финансовой поддержки Киева в качестве сдерживающего фактора для Москвы, при этом сохраняется перспектива вступления в НАТО.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20241112/plan-1983217262.html

https://ria.ru/20241113/sovet-1983422633.html

https://ria.ru/20241112/mest-1983207353.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, владимир путин, владимир зеленский, нато, дональд трамп