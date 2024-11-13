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"Будет хуже": в США сравнили отношение Трампа к Путину и Зеленскому - РИА Новости, 13.11.2024
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07:00 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/otnoshenie-1983424491.html
"Будет хуже": в США сравнили отношение Трампа к Путину и Зеленскому
"Будет хуже": в США сравнили отношение Трампа к Путину и Зеленскому - РИА Новости, 13.11.2024
"Будет хуже": в США сравнили отношение Трампа к Путину и Зеленскому
Несмотря на натянутые отношения Украины с администрацией действующего президента США Джо Байдена, приход Дональда Трампа в Белый дом может стать для Киева... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T07:00
2024-11-13T07:00
в мире
украина
сша
киев
владимир путин
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Несмотря на натянутые отношения Украины с администрацией действующего президента США Джо Байдена, приход Дональда Трампа в Белый дом может стать для Киева серьезным испытанием, сообщает американское издание The Hill."Хотя это (Запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. — Прим. ред.), расстроило Украину, Трамп, вероятно, будет намного хуже. Он давно демонстрирует симпатию к Владимиру Путину, одновременно питая глубокое презрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому — отчасти из-за отказа Зеленского поддаться его влиянию во время скандала, который привел к первому импичменту Трампа", — говорится в материале.Как отмечается, Трамп говорит о сокращении помощи Киеву для того, чтобы склонить Зеленского к переговорам, несмотря на более решительную позицию его бывших соратников по этому вопросу. При этом, продолжает автор, такая позиция поставит в трудное положение Европейский Союз.Ранее британский журнал The Economist сообщал, что украинские чиновники прорабатывают две озвученные формулировки возможного завершения конфликта на Украине. Первая, предложенная кандидатом на пост вице-президента США Джей-Ди Вэнсом, предусматривает замораживание конфликта на нынешних линиях и принуждение Украины к нейтралитету — без каких-либо очевидных гарантий безопасности. Второй план, который очень нравится Украине, был изложен бывшим госсекретарем Трампа Майком Помпео. В этом плане основное внимание уделяется усилению военной и финансовой поддержки Киева в качестве сдерживающего фактора для Москвы, при этом сохраняется перспектива вступления в НАТО.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241112/plan-1983217262.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир путин, владимир зеленский, нато, дональд трамп
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Дональд Трамп
"Будет хуже": в США сравнили отношение Трампа к Путину и Зеленскому

The Hill: Трамп симпатизирует Путину и глубоко презирает Зеленского

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Несмотря на натянутые отношения Украины с администрацией действующего президента США Джо Байдена, приход Дональда Трампа в Белый дом может стать для Киева серьезным испытанием, сообщает американское издание The Hill.
«
"Хотя это (Запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. — Прим. ред.), расстроило Украину, Трамп, вероятно, будет намного хуже. Он давно демонстрирует симпатию к Владимиру Путину, одновременно питая глубокое презрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому — отчасти из-за отказа Зеленского поддаться его влиянию во время скандала, который привел к первому импичменту Трампа", — говорится в материале.
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СМИ раcкрыли, что заинтересовало Трампа в плане Зеленского
Вчера, 08:29
Как отмечается, Трамп говорит о сокращении помощи Киеву для того, чтобы склонить Зеленского к переговорам, несмотря на более решительную позицию его бывших соратников по этому вопросу. При этом, продолжает автор, такая позиция поставит в трудное положение Европейский Союз.
Ранее британский журнал The Economist сообщал, что украинские чиновники прорабатывают две озвученные формулировки возможного завершения конфликта на Украине. Первая, предложенная кандидатом на пост вице-президента США Джей-Ди Вэнсом, предусматривает замораживание конфликта на нынешних линиях и принуждение Украины к нейтралитету — без каких-либо очевидных гарантий безопасности. Второй план, который очень нравится Украине, был изложен бывшим госсекретарем Трампа Майком Помпео. В этом плане основное внимание уделяется усилению военной и финансовой поддержки Киева в качестве сдерживающего фактора для Москвы, при этом сохраняется перспектива вступления в НАТО.
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В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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