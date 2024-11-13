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Атака ВСУ нарушила электроснабжение в пяти округах Запорожской области - РИА Новости, 13.11.2024
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12:41 13.11.2024
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Атака ВСУ нарушила электроснабжение в пяти округах Запорожской области
Атака ВСУ нарушила электроснабжение в пяти округах Запорожской области - РИА Новости, 13.11.2024
Атака ВСУ нарушила электроснабжение в пяти округах Запорожской области
В Запорожской области после атак ВСУ без электроснабжения остаются жители в пяти муниципальных округах, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:41
2024-11-13T12:41
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. В Запорожской области после атак ВСУ без электроснабжения остаются жители в пяти муниципальных округах, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали во вторник высоковольтный трансформатор в запорожском поселке Михайловка, обесточив более 40 тысяч абонентов. "После вчерашней атаки вражеского беспилотника по электроподстанции без электроснабжения остаются абоненты Михайловского, Токмакского, Черниговского, Васильевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов", - написал губернатор. По его словам, восстановление электроснабжения продолжается, в первую очередь проводится переподключение социально значимых объектов к другим линиям.
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, В мире
Атака ВСУ нарушила электроснабжение в пяти округах Запорожской области

Балицкий: пять округов Запорожской области остались без света из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. В Запорожской области после атак ВСУ без электроснабжения остаются жители в пяти муниципальных округах, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали во вторник высоковольтный трансформатор в запорожском поселке Михайловка, обесточив более 40 тысяч абонентов.
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"После вчерашней атаки вражеского беспилотника по электроподстанции без электроснабжения остаются абоненты Михайловского, Токмакского, Черниговского, Васильевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов", - написал губернатор.
По его словам, восстановление электроснабжения продолжается, в первую очередь проводится переподключение социально значимых объектов к другим линиям.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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