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Атака ВСУ нарушила электроснабжение в пяти округах Запорожской области

Атака ВСУ нарушила электроснабжение в пяти округах Запорожской области - РИА Новости, 13.11.2024

Атака ВСУ нарушила электроснабжение в пяти округах Запорожской области

В Запорожской области после атак ВСУ без электроснабжения остаются жители в пяти муниципальных округах, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:41

2024-11-13T12:41

2024-11-13T12:41

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. В Запорожской области после атак ВСУ без электроснабжения остаются жители в пяти муниципальных округах, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали во вторник высоковольтный трансформатор в запорожском поселке Михайловка, обесточив более 40 тысяч абонентов. "После вчерашней атаки вражеского беспилотника по электроподстанции без электроснабжения остаются абоненты Михайловского, Токмакского, Черниговского, Васильевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов", - написал губернатор. По его словам, восстановление электроснабжения продолжается, в первую очередь проводится переподключение социально значимых объектов к другим линиям.

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Варвара Скокшина

запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, в мире