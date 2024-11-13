https://ria.ru/20241113/odessa-1983568701.html

В Одессе продолжают говорить на русском языке, рассказал украинский пленный

В Одессе продолжают говорить на русском языке, рассказал украинский пленный - РИА Новости, 13.11.2024

В Одессе продолжают говорить на русском языке, рассказал украинский пленный

Пленный украинский военнослужащий Алексей Покотилов заявил, что в Одесса всегда была русскоязычным городом и там продолжают говорить на русском, сообщили в... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:45

2024-11-13T11:45

2024-11-13T16:30

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Алексей Покотилов заявил, что в Одесса всегда была русскоязычным городом и там продолжают говорить на русском, сообщили в Минобороны РФ."Я не знаю, насколько она (Одесса - ред.) именно пророссийская, но город всегда был русскоязычный, и мы, даже когда переименовали улицы на украинский, все равно говорили на русском, и до сих пор говорим на русском", - сказал Покотилов. По его словам, он был задержан полицией в Одессе "в тапочках и шортах" по пути в магазин из-за того, что не смог предъявить паспорт. "В концовке я оказался в ТЦК. Как я потом понял, есть полицейские, которые на этом зарабатывают деньги, и ТЦК, видимо, им отстегивает", - добавил Покотилов. Он был взят в плен военнослужащими группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области.

https://ria.ru/20241111/plennyy-1983051579.html

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одесса

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в мире, одесса, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)