Рейтинг@Mail.ru
В Одессе продолжают говорить на русском языке, рассказал украинский пленный - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 13.11.2024 (обновлено: 16:30 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/odessa-1983568701.html
В Одессе продолжают говорить на русском языке, рассказал украинский пленный
В Одессе продолжают говорить на русском языке, рассказал украинский пленный - РИА Новости, 13.11.2024
В Одессе продолжают говорить на русском языке, рассказал украинский пленный
Пленный украинский военнослужащий Алексей Покотилов заявил, что в Одесса всегда была русскоязычным городом и там продолжают говорить на русском, сообщили в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:45
2024-11-13T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Алексей Покотилов заявил, что в Одесса всегда была русскоязычным городом и там продолжают говорить на русском, сообщили в Минобороны РФ."Я не знаю, насколько она (Одесса - ред.) именно пророссийская, но город всегда был русскоязычный, и мы, даже когда переименовали улицы на украинский, все равно говорили на русском, и до сих пор говорим на русском", - сказал Покотилов. По его словам, он был задержан полицией в Одессе "в тапочках и шортах" по пути в магазин из-за того, что не смог предъявить паспорт. "В концовке я оказался в ТЦК. Как я потом понял, есть полицейские, которые на этом зарабатывают деньги, и ТЦК, видимо, им отстегивает", - добавил Покотилов. Он был взят в плен военнослужащими группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области.
https://ria.ru/20241111/plennyy-1983051579.html
https://ria.ru/20241112/plennyj-1983253757.html
одесса
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Одессе продолжают говорить на русском языке, рассказал украинский пленный

Украинский пленный: Одесса всегда была русскоязычным городом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Алексей Покотилов заявил, что в Одесса всегда была русскоязычным городом и там продолжают говорить на русском, сообщили в Минобороны РФ.
"Я не знаю, насколько она (Одесса - ред.) именно пророссийская, но город всегда был русскоязычный, и мы, даже когда переименовали улицы на украинский, все равно говорили на русском, и до сих пор говорим на русском", - сказал Покотилов.
Военнослужащий ВСУ о том, как сдался в плен российской армии - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Пленный рассказал, что солдаты ВСУ не хотели воевать в Курской области
11 ноября, 12:16
По его словам, он был задержан полицией в Одессе "в тапочках и шортах" по пути в магазин из-за того, что не смог предъявить паспорт.
"В концовке я оказался в ТЦК. Как я потом понял, есть полицейские, которые на этом зарабатывают деньги, и ТЦК, видимо, им отстегивает", - добавил Покотилов.
Он был взят в плен военнослужащими группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области.
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Украинского пленного отправили воевать, несмотря на инвалидность
12 ноября, 11:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала