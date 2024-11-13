https://ria.ru/20241113/odessa-1983568701.html
В Одессе продолжают говорить на русском языке, рассказал украинский пленный
В Одессе продолжают говорить на русском языке, рассказал украинский пленный - РИА Новости, 13.11.2024
В Одессе продолжают говорить на русском языке, рассказал украинский пленный
Пленный украинский военнослужащий Алексей Покотилов заявил, что в Одесса всегда была русскоязычным городом и там продолжают говорить на русском, сообщили в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:45
2024-11-13T11:45
2024-11-13T16:30
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Алексей Покотилов заявил, что в Одесса всегда была русскоязычным городом и там продолжают говорить на русском, сообщили в Минобороны РФ."Я не знаю, насколько она (Одесса - ред.) именно пророссийская, но город всегда был русскоязычный, и мы, даже когда переименовали улицы на украинский, все равно говорили на русском, и до сих пор говорим на русском", - сказал Покотилов. По его словам, он был задержан полицией в Одессе "в тапочках и шортах" по пути в магазин из-за того, что не смог предъявить паспорт. "В концовке я оказался в ТЦК. Как я потом понял, есть полицейские, которые на этом зарабатывают деньги, и ТЦК, видимо, им отстегивает", - добавил Покотилов. Он был взят в плен военнослужащими группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области.
https://ria.ru/20241111/plennyy-1983051579.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, одесса, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Одессе продолжают говорить на русском языке, рассказал украинский пленный
Украинский пленный: Одесса всегда была русскоязычным городом
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Алексей Покотилов заявил, что в Одесса всегда была русскоязычным городом и там продолжают говорить на русском, сообщили в Минобороны РФ.
"Я не знаю, насколько она (Одесса - ред.) именно пророссийская, но город всегда был русскоязычный, и мы, даже когда переименовали улицы на украинский, все равно говорили на русском, и до сих пор говорим на русском", - сказал Покотилов.
По его словам, он был задержан полицией в Одессе "в тапочках и шортах" по пути в магазин из-за того, что не смог предъявить паспорт.
"В концовке я оказался в ТЦК. Как я потом понял, есть полицейские, которые на этом зарабатывают деньги, и ТЦК, видимо, им отстегивает", - добавил Покотилов.
Он был взят в плен военнослужащими группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области
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