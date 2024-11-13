https://ria.ru/20241113/novosibirsk-1983431363.html
В Новосибирске женщина зарезала бывшую свекровь и ранила сына
В Новосибирске женщина зарезала бывшую свекровь и ранила сына - РИА Новости, 13.11.2024
В Новосибирске женщина зарезала бывшую свекровь и ранила сына
Женщина в Новосибирске подозревается в убийстве бывшей свекрови и покушении на убийство своего 11-летнего сына, сообщила РИА Новости представитель СУСК по... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T08:37
2024-11-13T08:37
2024-11-13T08:37
происшествия
новосибирск
новосибирская область
калининский район
анастасия кулешова
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Женщина в Новосибирске подозревается в убийстве бывшей свекрови и покушении на убийство своего 11-летнего сына, сообщила РИА Новости представитель СУСК по Новосибирской области Анастасия Кулешова. "Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Калининского района города Новосибирска, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (убийство), части 3 статьи 30, пунктами "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала собеседница агентства. По словам Кулешовой, в понедельник днем женщина пришла в квартиру к своей бывшей свекрови, с которой проживал ее 11-летний сын. "В ходе внезапно возникшей ссоры женщина нанесла 85-летней потерпевшей не менее одного удара ножом в шею, от которого последняя скончалась на месте. Затем подозреваемая нанесла не менее одного удара ножом в область ключицы своему сыну. Однако довести свой преступный умысел на убийство ребенка она не смогла из-за активного сопротивления", - рассказала представитель СУСК. Она уточнила, что мальчику удалось вырваться из рук матери и добежать до соседнего дома, где живет его отец. Мужчина вызвал на место бригаду скорой помощи и полицию. "В настоящий момент фигурантка задержана... Ей предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУСК.
https://ria.ru/20241110/makhachkala-1982962050.html
https://ria.ru/20241105/yugra-1981896419.html
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, калининский район, анастасия кулешова
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Калининский район, Анастасия Кулешова
В Новосибирске женщина зарезала бывшую свекровь и ранила сына
СК: жительницу Новосибирска подозревают в убийстве бывшей свекрови
НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Женщина в Новосибирске подозревается в убийстве бывшей свекрови и покушении на убийство своего 11-летнего сына, сообщила РИА Новости представитель СУСК по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Калининского района
города Новосибирска, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (убийство), части 3 статьи 30, пунктами "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ
(покушение на убийство)", - сказала собеседница агентства.
По словам Кулешовой, в понедельник днем женщина пришла в квартиру к своей бывшей свекрови, с которой проживал ее 11-летний сын.
"В ходе внезапно возникшей ссоры женщина нанесла 85-летней потерпевшей не менее одного удара ножом в шею, от которого последняя скончалась на месте. Затем подозреваемая нанесла не менее одного удара ножом в область ключицы своему сыну. Однако довести свой преступный умысел на убийство ребенка она не смогла из-за активного сопротивления", - рассказала представитель СУСК.
Она уточнила, что мальчику удалось вырваться из рук матери и добежать до соседнего дома, где живет его отец. Мужчина вызвал на место бригаду скорой помощи и полицию.
"В настоящий момент фигурантка задержана... Ей предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУСК.