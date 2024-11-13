https://ria.ru/20241113/novosibirsk-1983423732.html

Горсовет Новосибирска лишил мандатов двух депутатов – иноагентов

Горсовет Новосибирска лишил мандатов двух депутатов – иноагентов - РИА Новости, 13.11.2024

Горсовет Новосибирска лишил мандатов двух депутатов – иноагентов

Депутаты горсовета Новосибирска на внеочередной сессии в среду приняли решение о лишении мандатов двоих своих коллег, внесенных в реестр иностранных агентов,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T06:37

2024-11-13T06:37

2024-11-13T06:40

новосибирск

ленинский район

советский район

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922777856_0:333:3050:2048_1920x0_80_0_0_2204640106cb7780cf9a834d1cd99edc.jpg

НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты горсовета Новосибирска на внеочередной сессии в среду приняли решение о лишении мандатов двоих своих коллег, внесенных в реестр иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости. Согласно федеральному закону от 15 мая, полномочия представителей публичной власти, включенных в реестр иноагентов, прекращаются досрочно, если их не исключили из реестра в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона. Этот срок закончился 10 ноября. Иностранными агентами были признаны два независимых депутата городского парламента - Антон Картавин* и Светлана Каверзина*. Спикер горсовета Дмитрий Асанцев отметил, что так как до 10 ноября Каверзина* и Картавин* не были исключены из реестра иностранных агентов, их полномочия считаются прекращенными с 11 ноября, однако это необходимо закрепить решением сессии. "Решение принято", - сказал Асанцев после голосования. Из присутствующих на сессии 41 депутатов 39 проголосовали за лишение коллег депутатских мандатов. Действующий созыв Совета депутатов Новосибирска был избран в 2020 году на пять лет. Включенный в реестр иноагентов в феврале этого года Антон Картавин* являлся депутатом по округу №25 в Ленинском районе Новосибирска, включенная в тот же реестр в марте Светлана Каверзина* - депутатом по округу №46 в Советском районе.

https://ria.ru/20241112/inoagent-1983258597.html

https://ria.ru/20241113/kvartira-1983423111.html

новосибирск

ленинский район

советский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирск, ленинский район, советский район, политика