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Горсовет Новосибирска лишил мандатов двух депутатов – иноагентов - РИА Новости, 13.11.2024
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06:37 13.11.2024 (обновлено: 06:40 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/novosibirsk-1983423732.html
Горсовет Новосибирска лишил мандатов двух депутатов – иноагентов
Горсовет Новосибирска лишил мандатов двух депутатов – иноагентов - РИА Новости, 13.11.2024
Горсовет Новосибирска лишил мандатов двух депутатов – иноагентов
Депутаты горсовета Новосибирска на внеочередной сессии в среду приняли решение о лишении мандатов двоих своих коллег, внесенных в реестр иностранных агентов,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T06:37
2024-11-13T06:40
новосибирск
ленинский район
советский район
политика
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты горсовета Новосибирска на внеочередной сессии в среду приняли решение о лишении мандатов двоих своих коллег, внесенных в реестр иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости. Согласно федеральному закону от 15 мая, полномочия представителей публичной власти, включенных в реестр иноагентов, прекращаются досрочно, если их не исключили из реестра в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона. Этот срок закончился 10 ноября. Иностранными агентами были признаны два независимых депутата городского парламента - Антон Картавин* и Светлана Каверзина*. Спикер горсовета Дмитрий Асанцев отметил, что так как до 10 ноября Каверзина* и Картавин* не были исключены из реестра иностранных агентов, их полномочия считаются прекращенными с 11 ноября, однако это необходимо закрепить решением сессии. "Решение принято", - сказал Асанцев после голосования. Из присутствующих на сессии 41 депутатов 39 проголосовали за лишение коллег депутатских мандатов. Действующий созыв Совета депутатов Новосибирска был избран в 2020 году на пять лет. Включенный в реестр иноагентов в феврале этого года Антон Картавин* являлся депутатом по округу №25 в Ленинском районе Новосибирска, включенная в тот же реестр в марте Светлана Каверзина* - депутатом по округу №46 в Советском районе.
https://ria.ru/20241112/inoagent-1983258597.html
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новосибирск, ленинский район, советский район, политика
Новосибирск, Ленинский район, Советский район, Политика
Горсовет Новосибирска лишил мандатов двух депутатов – иноагентов

Горсовет Новосибирска принял решение лишить мандатов двух депутатов – иноагентов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на жилые дома в Октябрьском районе Новосибирска
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Новосибирска - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на жилые дома в Октябрьском районе Новосибирска. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты горсовета Новосибирска на внеочередной сессии в среду приняли решение о лишении мандатов двоих своих коллег, внесенных в реестр иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно федеральному закону от 15 мая, полномочия представителей публичной власти, включенных в реестр иноагентов, прекращаются досрочно, если их не исключили из реестра в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона. Этот срок закончился 10 ноября. Иностранными агентами были признаны два независимых депутата городского парламента - Антон Картавин* и Светлана Каверзина*.
Главный редактор Медиазоны* Сергей Смирнов** - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Вчера, 12:22
Спикер горсовета Дмитрий Асанцев отметил, что так как до 10 ноября Каверзина* и Картавин* не были исключены из реестра иностранных агентов, их полномочия считаются прекращенными с 11 ноября, однако это необходимо закрепить решением сессии.
"Решение принято", - сказал Асанцев после голосования.
Из присутствующих на сессии 41 депутатов 39 проголосовали за лишение коллег депутатских мандатов.
Действующий созыв Совета депутатов Новосибирска был избран в 2020 году на пять лет. Включенный в реестр иноагентов в феврале этого года Антон Картавин* являлся депутатом по округу №25 в Ленинском районе Новосибирска, включенная в тот же реестр в марте Светлана Каверзина* - депутатом по округу №46 в Советском районе.
Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом) - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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