https://ria.ru/20241113/novosibirsk-1983423732.html
Горсовет Новосибирска лишил мандатов двух депутатов – иноагентов
Горсовет Новосибирска лишил мандатов двух депутатов – иноагентов - РИА Новости, 13.11.2024
Горсовет Новосибирска лишил мандатов двух депутатов – иноагентов
Депутаты горсовета Новосибирска на внеочередной сессии в среду приняли решение о лишении мандатов двоих своих коллег, внесенных в реестр иностранных агентов,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T06:37
2024-11-13T06:37
2024-11-13T06:40
новосибирск
ленинский район
советский район
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922777856_0:333:3050:2048_1920x0_80_0_0_2204640106cb7780cf9a834d1cd99edc.jpg
НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты горсовета Новосибирска на внеочередной сессии в среду приняли решение о лишении мандатов двоих своих коллег, внесенных в реестр иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости. Согласно федеральному закону от 15 мая, полномочия представителей публичной власти, включенных в реестр иноагентов, прекращаются досрочно, если их не исключили из реестра в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона. Этот срок закончился 10 ноября. Иностранными агентами были признаны два независимых депутата городского парламента - Антон Картавин* и Светлана Каверзина*. Спикер горсовета Дмитрий Асанцев отметил, что так как до 10 ноября Каверзина* и Картавин* не были исключены из реестра иностранных агентов, их полномочия считаются прекращенными с 11 ноября, однако это необходимо закрепить решением сессии. "Решение принято", - сказал Асанцев после голосования. Из присутствующих на сессии 41 депутатов 39 проголосовали за лишение коллег депутатских мандатов. Действующий созыв Совета депутатов Новосибирска был избран в 2020 году на пять лет. Включенный в реестр иноагентов в феврале этого года Антон Картавин* являлся депутатом по округу №25 в Ленинском районе Новосибирска, включенная в тот же реестр в марте Светлана Каверзина* - депутатом по округу №46 в Советском районе.
https://ria.ru/20241112/inoagent-1983258597.html
https://ria.ru/20241113/kvartira-1983423111.html
новосибирск
ленинский район
советский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922777856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_64fed6de3e07922839ebb0fdaee7fe4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, ленинский район, советский район, политика
Новосибирск, Ленинский район, Советский район, Политика
Горсовет Новосибирска лишил мандатов двух депутатов – иноагентов
Горсовет Новосибирска принял решение лишить мандатов двух депутатов – иноагентов
НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты горсовета Новосибирска на внеочередной сессии в среду приняли решение о лишении мандатов двоих своих коллег, внесенных в реестр иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно федеральному закону от 15 мая, полномочия представителей публичной власти, включенных в реестр иноагентов, прекращаются досрочно, если их не исключили из реестра в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона. Этот срок закончился 10 ноября. Иностранными агентами были признаны два независимых депутата городского парламента - Антон Картавин* и Светлана Каверзина*.
Спикер горсовета Дмитрий Асанцев отметил, что так как до 10 ноября Каверзина* и Картавин* не были исключены из реестра иностранных агентов, их полномочия считаются прекращенными с 11 ноября, однако это необходимо закрепить решением сессии.
"Решение принято", - сказал Асанцев после голосования.
Из присутствующих на сессии 41 депутатов 39 проголосовали за лишение коллег депутатских мандатов.
Действующий созыв Совета депутатов Новосибирска был избран в 2020 году на пять лет. Включенный в реестр иноагентов в феврале этого года Антон Картавин* являлся депутатом по округу №25 в Ленинском районе
Новосибирска, включенная в тот же реестр в марте Светлана Каверзина* - депутатом по округу №46 в Советском районе
.