СМИ: неонацисты провели акцию в Мичигане из-за пьесы по дневнику Анны Франк
WXYZ: неонацисты провели акцию в Мичигане из-за пьесы по дневнику Анны Франк
Вид на Детройт, штат Мичиган, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Небольшая группа демонстрантов в городе Хауэлл штата Мичиган размахивала нацистскими флагами на улице у театра, где показывали пьесу по мотивам дневника Анны Франк, сообщил местный телеканал WXYZ.
"Пост 141 Американского легиона (организация ветеранов - ред.) проводил спектакль "Дневник Анны Франк", когда появилась группа людей в масках, размахивавших нацистскими флагами и предположительно выкрикивавших антисемитские и расистские оскорбления", - передал телеканал.
Посетители спектакля были проинформированы об акции и боялись покинуть помещение после окончания спектакля.
"Нам пришлось проводить их до машин. Никто в Америке не должен чувствовать себя так", - заявил телеканалу бывший руководитель местного поста Американского легиона, ветеран Бобби Брайт, который заснял демонстрантов на камеру.
Согласно WXYZ, представители полиции присутствовали на месте и наблюдали за акцией.
В штате Мичиган за последний год участились случаи проявления антисемитизма. Известно как минимум о двух случаях нападения на студентов еврейского происхождения.
Вместе с тем Мичиган занимает четвертое место в США по числу арабо-американских жителей, в нем проживает почти 400 тысяч резидентов арабского происхождения, следует из данных Арабо-американского института.
Анна Франк и ее семья прятались в Амстердаме после оккупации Нидерландов нацистами. Они были схвачены в 1944 году. В течение двух лет девушка вела дневник с отчетом о повседневной жизни. Анна Франк и ее сестра умерли в концентрационном лагере Берген-Бельзен в Германии в 1945 году. Ее дневник, найденный после войны отцом девушки, стал одним из главных символов в осуждении преступлений Холокоста.