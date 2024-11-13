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СМИ: неонацисты провели акцию в Мичигане из-за пьесы по дневнику Анны Франк - РИА Новости, 13.11.2024
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06:49 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/neonatsisty-1983424054.html
СМИ: неонацисты провели акцию в Мичигане из-за пьесы по дневнику Анны Франк
СМИ: неонацисты провели акцию в Мичигане из-за пьесы по дневнику Анны Франк - РИА Новости, 13.11.2024
СМИ: неонацисты провели акцию в Мичигане из-за пьесы по дневнику Анны Франк
Небольшая группа демонстрантов в городе Хауэлл штата Мичиган размахивала нацистскими флагами на улице у театра, где показывали пьесу по мотивам дневника Анны... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T06:49
2024-11-13T06:49
анна франк
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Небольшая группа демонстрантов в городе Хауэлл штата Мичиган размахивала нацистскими флагами на улице у театра, где показывали пьесу по мотивам дневника Анны Франк, сообщил местный телеканал WXYZ. "Пост 141 Американского легиона (организация ветеранов - ред.) проводил спектакль "Дневник Анны Франк", когда появилась группа людей в масках, размахивавших нацистскими флагами и предположительно выкрикивавших антисемитские и расистские оскорбления", - передал телеканал. Посетители спектакля были проинформированы об акции и боялись покинуть помещение после окончания спектакля. "Нам пришлось проводить их до машин. Никто в Америке не должен чувствовать себя так", - заявил телеканалу бывший руководитель местного поста Американского легиона, ветеран Бобби Брайт, который заснял демонстрантов на камеру. Согласно WXYZ, представители полиции присутствовали на месте и наблюдали за акцией. В штате Мичиган за последний год участились случаи проявления антисемитизма. Известно как минимум о двух случаях нападения на студентов еврейского происхождения. Вместе с тем Мичиган занимает четвертое место в США по числу арабо-американских жителей, в нем проживает почти 400 тысяч резидентов арабского происхождения, следует из данных Арабо-американского института. Анна Франк и ее семья прятались в Амстердаме после оккупации Нидерландов нацистами. Они были схвачены в 1944 году. В течение двух лет девушка вела дневник с отчетом о повседневной жизни. Анна Франк и ее сестра умерли в концентрационном лагере Берген-Бельзен в Германии в 1945 году. Ее дневник, найденный после войны отцом девушки, стал одним из главных символов в осуждении преступлений Холокоста.
https://ria.ru/20241105/terakt-1981864516.html
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анна франк, мичиган, америка, сша, в мире
Анна Франк, Мичиган, Америка, США, В мире
СМИ: неонацисты провели акцию в Мичигане из-за пьесы по дневнику Анны Франк

WXYZ: неонацисты провели акцию в Мичигане из-за пьесы по дневнику Анны Франк

CC BY-SA 2.0 / Nic Redhead / DetroitВид на Детройт, штат Мичиган, США
Вид на Детройт, штат Мичиган, США - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Nic Redhead / Detroit
Вид на Детройт, штат Мичиган, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Небольшая группа демонстрантов в городе Хауэлл штата Мичиган размахивала нацистскими флагами на улице у театра, где показывали пьесу по мотивам дневника Анны Франк, сообщил местный телеканал WXYZ.
"Пост 141 Американского легиона (организация ветеранов - ред.) проводил спектакль "Дневник Анны Франк", когда появилась группа людей в масках, размахивавших нацистскими флагами и предположительно выкрикивавших антисемитские и расистские оскорбления", - передал телеканал.
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Посетители спектакля были проинформированы об акции и боялись покинуть помещение после окончания спектакля.
"Нам пришлось проводить их до машин. Никто в Америке не должен чувствовать себя так", - заявил телеканалу бывший руководитель местного поста Американского легиона, ветеран Бобби Брайт, который заснял демонстрантов на камеру.
Согласно WXYZ, представители полиции присутствовали на месте и наблюдали за акцией.
В штате Мичиган за последний год участились случаи проявления антисемитизма. Известно как минимум о двух случаях нападения на студентов еврейского происхождения.
Вместе с тем Мичиган занимает четвертое место в США по числу арабо-американских жителей, в нем проживает почти 400 тысяч резидентов арабского происхождения, следует из данных Арабо-американского института.
Анна Франк и ее семья прятались в Амстердаме после оккупации Нидерландов нацистами. Они были схвачены в 1944 году. В течение двух лет девушка вела дневник с отчетом о повседневной жизни. Анна Франк и ее сестра умерли в концентрационном лагере Берген-Бельзен в Германии в 1945 году. Ее дневник, найденный после войны отцом девушки, стал одним из главных символов в осуждении преступлений Холокоста.
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