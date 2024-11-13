https://ria.ru/20241113/nebenzya-1983416249.html

Небензя обвинил США и Израиль в гибели свыше 43 тысяч жителей Газы

Небензя обвинил США и Израиль в гибели свыше 43 тысяч жителей Газы - РИА Новости, 13.11.2024

Небензя обвинил США и Израиль в гибели свыше 43 тысяч жителей Газы

Вашингтон наряду с Западным Иерусалимом виновен в гибели более чем 43 тысяч палестинцев, убитых с начала обострения палестино-израильского конфликта, заявил... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T01:57

2024-11-13T01:57

2024-11-13T01:57

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в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Вашингтон наряду с Западным Иерусалимом виновен в гибели более чем 43 тысяч палестинцев, убитых с начала обострения палестино-израильского конфликта, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "За год с лишним, прошедший с момента трагических событий 7 октября, потакающий Израилю во всем Вашингтон разделил с Западным Иерусалимом вину за гибель более 43 тысяч палестинцев, в том числе от исправно поставляемого в регион американского оружия, а также умерших от голода и от инфекционных заболеваний", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Российский дипломат при этом отметил, что если бы Израиль действительно был готов к договоренности о прекращении огня и освобождению заложников, то "он бы на нее давно пошел, а не выдвигал бы все новые условия". "Наши американские коллеги сознательно водили нас всех за нос, выигрывая для Израиля время для реализации его планов по истреблению как можно большего числа палестинцев в Газе и превращению этой территории в абсолютно непригодную для жизни зону", – добавил постпред РФ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысяч палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241113/beyrut-1983415443.html

https://ria.ru/20241113/nebenzya-1983413952.html

израиль

россия

вашингтон (штат)

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израиль, россия, вашингтон (штат), василий небензя, оон, хамас, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024