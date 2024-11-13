В Совбезе ООН подготовили проект резолюции о прекращении огня в Газе
Непостоянные члены СБ ООН подготовили проект резолюции о прекращении огня в Газе
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе. Архивное фото
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ООН, 13 ноя - РИА Новости. Непостоянные члены Совбеза ООН подготовили проект резолюции с требованием о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня в Газе и освобождении заложников, РФ его поддерживает и призывает поставить на голосование, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
"Россия выражает полную поддержку подготовленному десятком непостоянных членов Совета Безопасности проекту резолюции по Газе с прямым требованием о немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня и освобождении всех заложников, и призывает к его постановке на голосование без дальнейшего промедления", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
По его словам, принятие этого документа стало бы "запоздалым, но верным шагом к прекращению бойни, выводу палестино-израильского конфликта из сложившегося тупика и прологом к перезапуску мирного процесса на общепризнанной международно-правовой основе, включая двухгосударственное решение".
"Другого пути для того, чтобы на Ближнем Востоке наступил справедливый и устойчивый мир, не существует", - добавил он.
Подробности документа российский дипломат не раскрыл.
В Совбез входят 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются сроком на два года. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта избраны на 2023 и 2024 годы, а Словения, Алжир, Сьерра-Леоне, Южная Корея и Гайана - на 2024-2025 годы.
Последний документ, принятый Советом Безопасности ООН по теме войны в Газе, - американская резолюция 2735 с изложенным президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в анклаве. В российской миссии при ООН неоднократно отмечали, что СБ оказался в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу прекращения огня, а принятая на ту же тему американская резолюция оказалась "котом в мешке".
Последний документ, принятый Советом Безопасности ООН по теме войны в Газе, - американская резолюция 2735 с изложенным президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в анклаве. В российской миссии при ООН неоднократно отмечали, что СБ оказался в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу прекращения огня, а принятая на ту же тему американская резолюция оказалась "котом в мешке".