Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе ООН подготовили проект резолюции о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 13.11.2024 (обновлено: 01:28 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/nebenzya-1983413952.html
В Совбезе ООН подготовили проект резолюции о прекращении огня в Газе
В Совбезе ООН подготовили проект резолюции о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 13.11.2024
В Совбезе ООН подготовили проект резолюции о прекращении огня в Газе
Непостоянные члены Совбеза ООН подготовили проект резолюции с требованием о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня в Газе и освобождении... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T01:07
2024-11-13T01:28
совет безопасности оон
оон
россия
василий небензя
ближний восток
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977941576_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d74eadbdd17cd172ef93617d644a8b56.jpg
ООН, 13 ноя - РИА Новости. Непостоянные члены Совбеза ООН подготовили проект резолюции с требованием о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня в Газе и освобождении заложников, РФ его поддерживает и призывает поставить на голосование, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя."Россия выражает полную поддержку подготовленному десятком непостоянных членов Совета Безопасности проекту резолюции по Газе с прямым требованием о немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня и освобождении всех заложников, и призывает к его постановке на голосование без дальнейшего промедления", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.По его словам, принятие этого документа стало бы "запоздалым, но верным шагом к прекращению бойни, выводу палестино-израильского конфликта из сложившегося тупика и прологом к перезапуску мирного процесса на общепризнанной международно-правовой основе, включая двухгосударственное решение"."Другого пути для того, чтобы на Ближнем Востоке наступил справедливый и устойчивый мир, не существует", - добавил он.Подробности документа российский дипломат не раскрыл.В Совбез входят 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются сроком на два года. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта избраны на 2023 и 2024 годы, а Словения, Алжир, Сьерра-Леоне, Южная Корея и Гайана - на 2024-2025 годы.Последний документ, принятый Советом Безопасности ООН по теме войны в Газе, - американская резолюция 2735 с изложенным президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в анклаве. В российской миссии при ООН неоднократно отмечали, что СБ оказался в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу прекращения огня, а принятая на ту же тему американская резолюция оказалась "котом в мешке".
https://ria.ru/20241111/palestina-1983103645.html
https://ria.ru/20241108/izrail-1982751807.html
россия
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977941576_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_70c4c743935ee6a294aba1ce1de2be88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет безопасности оон, оон, россия, василий небензя, ближний восток, сша, в мире
Совет Безопасности ООН, ООН, Россия, Василий Небензя, Ближний Восток, США, В мире
В Совбезе ООН подготовили проект резолюции о прекращении огня в Газе

Непостоянные члены СБ ООН подготовили проект резолюции о прекращении огня в Газе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 13 ноя - РИА Новости. Непостоянные члены Совбеза ООН подготовили проект резолюции с требованием о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня в Газе и освобождении заложников, РФ его поддерживает и призывает поставить на голосование, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
"Россия выражает полную поддержку подготовленному десятком непостоянных членов Совета Безопасности проекту резолюции по Газе с прямым требованием о немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня и освобождении всех заложников, и призывает к его постановке на голосование без дальнейшего промедления", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Сектор Газа должен вернуться под контроль Палестины, заявил Аббас
11 ноября, 15:15
По его словам, принятие этого документа стало бы "запоздалым, но верным шагом к прекращению бойни, выводу палестино-израильского конфликта из сложившегося тупика и прологом к перезапуску мирного процесса на общепризнанной международно-правовой основе, включая двухгосударственное решение".
"Другого пути для того, чтобы на Ближнем Востоке наступил справедливый и устойчивый мир, не существует", - добавил он.
Подробности документа российский дипломат не раскрыл.
В Совбез входят 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются сроком на два года. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта избраны на 2023 и 2024 годы, а Словения, Алжир, Сьерра-Леоне, Южная Корея и Гайана - на 2024-2025 годы.

Последний документ, принятый Советом Безопасности ООН по теме войны в Газе, - американская резолюция 2735 с изложенным президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в анклаве. В российской миссии при ООН неоднократно отмечали, что СБ оказался в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу прекращения огня, а принятая на ту же тему американская резолюция оказалась "котом в мешке".
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Израиль готовится открыть новый КПП на границе с сектором Газа
8 ноября, 19:13
 
Совет Безопасности ООНООНРоссияВасилий НебензяБлижний ВостокСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала