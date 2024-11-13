СМИ: отель Four Seasons напротив Кремля национализировали
РБК: отель Four Seasons возле Кремля обратили в доход государства
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГостиница Legend of Moscow (Four Seasons) на улице Охотный ряд в Москве
Гостиница Legend of Moscow (Four Seasons) на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Отель Four Seasons, галерея "Модный сезон" и апартаменты в здании на Манежной площади в центре Москвы обратили в доход государства, сообщает РБК со ссылкой на Павла Хлюстова, адвоката бывшего совладельца банка "Югра" Алексея Хотина.
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"Мещанский суд Москвы национализировал все здание гостиницы "Москва", включая расположенный в здании пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею "Модный Сезон" и комплекс апартаментов", — пишет издание.
В апреле помещения были арестованы по решению Мещанского суда Москвы. По данным Росреестра, речь шла минимум о 34,7 тысячи квадратных метров собственности, которыми владело ООО "Форси". Ранее эти активы принадлежали Хотину.
По данным издания, эксперты оценивают стоимость объекта в 5,5 — 6 миллиардов рублей.
Ранее Замоскворецкий суд столицы по иску Генпрокуратуры взыскал с Хотина, как бенефициара "Русь-Ойла", в пользу государства более 192 миллионов рублей за неуплату налогов с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний "Русь-Ойл".
Бывший владелец лопнувшего банка "Югра" осужден на девять лет колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Также суд постановил взыскать солидарно со всех фигурантов более 17 миллиардов рублей по иску Агентства по страхованию вкладов.
С Хотина взыскали свыше 220 миллиардов рублей
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