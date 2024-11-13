https://ria.ru/20241113/nalogi-1983470079.html

В Чувашии ввели специальный налоговый режим для субъектов МСП

В Чувашии ввели специальный налоговый режим для субъектов МСП - РИА Новости, 13.11.2024

В Чувашии ввели специальный налоговый режим для субъектов МСП

Специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН) вводится в Чувашии; он разработан в целях создания благоприятных... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:54

2024-11-13T11:54

2024-11-13T11:54

экономика

москва

калужская область

республика татарстан (татарстан)

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН) вводится в Чувашии; он разработан в целях создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности субъектов МСП - при его использовании почти полностью отменяется отчетность, а налоги рассчитываются автоматически, сообщает пресс-служба правительства региона. "Республика воспользовалась правом, данным субъектам Российской Федерации, ввести такой налоговый режим с 1 января 2025 года. Потенциально воспользоваться указанным режимом могут порядка 16 тысяч налогоплательщиков республики с доходом до 60 миллионов рублей и численностью работников не более пяти человек. Здесь преимущества существенные за счет упрощения отчетности. Поэтому важно правильно проинформировать предпринимателей, организовать семинары совместно с налоговой инспекцией, со специалистами, курирующими реализацию государственной политики в области малого и среднего предпринимательства", - приводятся в сообщении слова главы Чувашии Олега Николаева. Ранее в пилотном режиме он апробировался в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. По словам первого вице-премьера правительства Чувашии Михаил Ноздряков, АУСН предусматривает применение следующих налоговых ставок: 8% - в случае, если объектом налогообложения являются доходы; 20% - в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов; 3% – минимальный налог. Изменение данных налоговых ставок или введение налоговых льгот для отдельных категорий плательщиков АУСН, законодательством не предусматривается, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240523/nalogi-1947914619.html

https://ria.ru/20241111/granty-1983139610.html

москва

калужская область

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, калужская область, республика татарстан (татарстан), олег николаев (политик)