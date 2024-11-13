https://ria.ru/20241113/nagrady-1983420860.html
Военных сил РХБЗ группировки "Центр" представили к наградам за героизм
Военных сил РХБЗ группировки "Центр" представили к наградам за героизм - РИА Новости, 13.11.2024
Военных сил РХБЗ группировки "Центр" представили к наградам за героизм
Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской группировки войск "Центр" награждены госнаградами в зоне проведения... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T05:04
2024-11-13T05:04
2024-11-13T05:04
специальная военная операция на украине
россия
войска рхбз
тос-1а "солнцепек"
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской группировки войск "Центр" награждены госнаградами в зоне проведения специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ. В среду в России отмечается День войск РХБЗ. Торжественная церемония награждения прошла в одном из тыловых районов в зоне проведения специальной военной операции. "За проявленные самоотверженность и героизм командир бригады РХБ защиты группировки войск "Центр" гвардии полковник Александр Чернышов вручил военнослужащим медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медали "За отвагу" и "Суворова", - говорится в сообщении. В ходе проведения специальной военной операции личный состав бригады РХБЗ выполняет задачи на самых опасных направлениях, "экипажи боевых машин ТОС-1А "Солнцепек" наносят существенное огневое поражение ВСУ, уничтожая опорные пункты и живую силу противника, сжигая все на своём пути". "Все эти задачи сопряжены с большим риском для жизни и могут быть выполнены только высококвалифицированными профессионалами", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20241113/nagrady-1983417996.html
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россия, войска рхбз, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Войска РХБЗ, ТОС-1А "Солнцепек", Вооруженные силы Украины
Военных сил РХБЗ группировки "Центр" представили к наградам за героизм
Военным сил РХБЗ группировки "Центр" вручили госнаграды за героизм в ходе СВО
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской группировки войск "Центр" награждены госнаградами в зоне проведения специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ.
В среду в России отмечается День войск РХБЗ. Торжественная церемония награждения прошла в одном из тыловых районов в зоне проведения специальной военной операции.
"За проявленные самоотверженность и героизм командир бригады РХБ защиты группировки войск "Центр" гвардии полковник Александр Чернышов вручил военнослужащим медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медали "За отвагу" и "Суворова", - говорится в сообщении.
В ходе проведения специальной военной операции личный состав бригады РХБЗ выполняет задачи на самых опасных направлениях, "экипажи боевых машин ТОС
-1А "Солнцепек" наносят существенное огневое поражение ВСУ
, уничтожая опорные пункты и живую силу противника, сжигая все на своём пути".
"Все эти задачи сопряжены с большим риском для жизни и могут быть выполнены только высококвалифицированными профессионалами", - отмечает МО РФ.