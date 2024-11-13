https://ria.ru/20241113/nagrady-1983420860.html

Военных сил РХБЗ группировки "Центр" представили к наградам за героизм

Военных сил РХБЗ группировки "Центр" представили к наградам за героизм - РИА Новости, 13.11.2024

Военных сил РХБЗ группировки "Центр" представили к наградам за героизм

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской группировки войск "Центр" награждены госнаградами в зоне проведения... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T05:04

2024-11-13T05:04

2024-11-13T05:04

специальная военная операция на украине

россия

войска рхбз

тос-1а "солнцепек"

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877829813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9cd24314c71580545fb914f4d9294951.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской группировки войск "Центр" награждены госнаградами в зоне проведения специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ. В среду в России отмечается День войск РХБЗ. Торжественная церемония награждения прошла в одном из тыловых районов в зоне проведения специальной военной операции. "За проявленные самоотверженность и героизм командир бригады РХБ защиты группировки войск "Центр" гвардии полковник Александр Чернышов вручил военнослужащим медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медали "За отвагу" и "Суворова", - говорится в сообщении. В ходе проведения специальной военной операции личный состав бригады РХБЗ выполняет задачи на самых опасных направлениях, "экипажи боевых машин ТОС-1А "Солнцепек" наносят существенное огневое поражение ВСУ, уничтожая опорные пункты и живую силу противника, сжигая все на своём пути". "Все эти задачи сопряжены с большим риском для жизни и могут быть выполнены только высококвалифицированными профессионалами", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20241113/nagrady-1983417996.html

https://ria.ru/20241008/sanktsii-1976960906.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, войска рхбз, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы украины