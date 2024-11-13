https://ria.ru/20241113/nagrady-1983417996.html

Бойцам войск РХБЗ группировки "Запад" вручили награды за отвагу в СВО

Бойцам войск РХБЗ группировки "Запад" вручили награды за отвагу в СВО - РИА Новости, 13.11.2024

Бойцам войск РХБЗ группировки "Запад" вручили награды за отвагу в СВО

Военнослужащим подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения специальной... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T03:08

2024-11-13T03:08

2024-11-13T03:08

специальная военная операция на украине

войска рхбз

россия

безопасность

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Военнослужащим подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения специальной военной операции, вручили боевые государственные и ведомственные награды, сообщило министерство обороны РФ. В среду в России отмечается День войск РХБЗ. "Решением командующего группировкой войск "Запад" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач военнослужащие получили медали "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "За укрепление боевого содружества". Нескольких военнослужащих удостоили знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевскими крестами IV степени", - говорится в сообщении. Награды бойцам вручил командир одного из подразделений войск РХБЗ. Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241031/svo-1981035338.html

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войска рхбз, россия, безопасность