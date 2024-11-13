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Бойцам войск РХБЗ группировки "Запад" вручили награды за отвагу в СВО
Бойцам войск РХБЗ группировки "Запад" вручили награды за отвагу в СВО - РИА Новости, 13.11.2024
Бойцам войск РХБЗ группировки "Запад" вручили награды за отвагу в СВО
Военнослужащим подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения специальной... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T03:08
2024-11-13T03:08
2024-11-13T03:08
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войска рхбз
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Военнослужащим подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения специальной военной операции, вручили боевые государственные и ведомственные награды, сообщило министерство обороны РФ. В среду в России отмечается День войск РХБЗ. "Решением командующего группировкой войск "Запад" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач военнослужащие получили медали "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "За укрепление боевого содружества". Нескольких военнослужащих удостоили знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевскими крестами IV степени", - говорится в сообщении. Награды бойцам вручил командир одного из подразделений войск РХБЗ. Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач, отмечается в сообщении.
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войска рхбз, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Войска РХБЗ, Россия, Безопасность
Бойцам войск РХБЗ группировки "Запад" вручили награды за отвагу в СВО
Бойцам РХБЗ группировки "Запад" вручили боевые госнаграды за отвагу в СВО
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Военнослужащим подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения специальной военной операции, вручили боевые государственные и ведомственные награды, сообщило министерство обороны РФ.
В среду в России отмечается День войск РХБЗ.
"Решением командующего группировкой войск "Запад" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач военнослужащие получили медали "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "За укрепление боевого содружества". Нескольких военнослужащих удостоили знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевскими крестами IV степени", - говорится в сообщении. Награды бойцам вручил командир одного из подразделений войск РХБЗ.
Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач, отмечается в сообщении.