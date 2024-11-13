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Бойцам войск РХБЗ группировки "Запад" вручили награды за отвагу в СВО - РИА Новости, 13.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:08 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/nagrady-1983417996.html
Бойцам войск РХБЗ группировки "Запад" вручили награды за отвагу в СВО
Бойцам войск РХБЗ группировки "Запад" вручили награды за отвагу в СВО - РИА Новости, 13.11.2024
Бойцам войск РХБЗ группировки "Запад" вручили награды за отвагу в СВО
Военнослужащим подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения специальной... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T03:08
2024-11-13T03:08
специальная военная операция на украине
войска рхбз
россия
безопасность
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Военнослужащим подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения специальной военной операции, вручили боевые государственные и ведомственные награды, сообщило министерство обороны РФ. В среду в России отмечается День войск РХБЗ. "Решением командующего группировкой войск "Запад" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач военнослужащие получили медали "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "За укрепление боевого содружества". Нескольких военнослужащих удостоили знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевскими крестами IV степени", - говорится в сообщении. Награды бойцам вручил командир одного из подразделений войск РХБЗ. Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач, отмечается в сообщении.
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войска рхбз, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Войска РХБЗ, Россия, Безопасность
Бойцам войск РХБЗ группировки "Запад" вручили награды за отвагу в СВО

Бойцам РХБЗ группировки "Запад" вручили боевые госнаграды за отвагу в СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоец 810 бригады морской пехоты Черноморского флота во время полевого награждения в Запорожской области
Боец 810 бригады морской пехоты Черноморского флота во время полевого награждения в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боец 810 бригады морской пехоты Черноморского флота во время полевого награждения в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Военнослужащим подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения специальной военной операции, вручили боевые государственные и ведомственные награды, сообщило министерство обороны РФ.
В среду в России отмечается День войск РХБЗ.
"Решением командующего группировкой войск "Запад" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач военнослужащие получили медали "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "За укрепление боевого содружества". Нескольких военнослужащих удостоили знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевскими крестами IV степени", - говорится в сообщении. Награды бойцам вручил командир одного из подразделений войск РХБЗ.
Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач, отмечается в сообщении.
Награждение военнослужащих артиллерийского соединения группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВойска РХБЗРоссияБезопасность
 
 
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