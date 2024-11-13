https://ria.ru/20241113/moskva-1983548424.html

Московские врачи спасли мужчину после клинической смерти

Московские врачи спасли мужчину после клинической смерти - РИА Новости, 13.11.2024

Московские врачи спасли мужчину после клинической смерти

Врачи в Москве реанимировали посетителя спортзала после клинической смерти из-за острого инфаркта миокарда, сообщил столичный департамент здравоохранения в... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:26

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Врачи в Москве реанимировали посетителя спортзала после клинической смерти из-за острого инфаркта миокарда, сообщил столичный департамент здравоохранения в Telegram-канале."Специалисты сосудистого шок-центра больницы имени В. В. Вересаева спасли мужчину, пережившего клиническую смерть из-за острого инфаркта миокарда, осложненного кардиогенным шоком", — говорится в релизе.Пациент потерял сознание прямо в спортивном зале: у него внезапно произошла фибрилляция желудочков и остановилось сердце. Благодаря быстрой реакции окружающих и работе бригады скорой помощи ему удалось сохранить жизнь.Мужчину доставили в стационар в состоянии клинической смерти на аппарате искусственной вентиляции легких и в условиях продолжающейся сердечно-легочной реанимации. Его сразу привезли в рентгеноперационную, где выявили закрытие одной из главных артерий сердца. Установленный стент с лекарственным покрытием восстановил кровоток, что позволило нормализовать работу сердца. После успешного лечения в кардиореанимации пациента уже через пять дней перевели в кардиологическое отделение, а вскоре выписали домой в стабильном состоянии.

https://ria.ru/20241010/moskva-1977330566.html

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