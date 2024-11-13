Рейтинг@Mail.ru
Московские врачи спасли мужчину после клинической смерти - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:26 13.11.2024 (обновлено: 16:30 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/moskva-1983548424.html
Московские врачи спасли мужчину после клинической смерти
Московские врачи спасли мужчину после клинической смерти - РИА Новости, 13.11.2024
Московские врачи спасли мужчину после клинической смерти
Врачи в Москве реанимировали посетителя спортзала после клинической смерти из-за острого инфаркта миокарда, сообщил столичный департамент здравоохранения в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:26
2024-11-13T16:30
хорошие новости
здоровье - общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983566625_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_27dfb0d15da19630e135177b28dfb994.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Врачи в Москве реанимировали посетителя спортзала после клинической смерти из-за острого инфаркта миокарда, сообщил столичный департамент здравоохранения в Telegram-канале."Специалисты сосудистого шок-центра больницы имени В. В. Вересаева спасли мужчину, пережившего клиническую смерть из-за острого инфаркта миокарда, осложненного кардиогенным шоком", — говорится в релизе.Пациент потерял сознание прямо в спортивном зале: у него внезапно произошла фибрилляция желудочков и остановилось сердце. Благодаря быстрой реакции окружающих и работе бригады скорой помощи ему удалось сохранить жизнь.Мужчину доставили в стационар в состоянии клинической смерти на аппарате искусственной вентиляции легких и в условиях продолжающейся сердечно-легочной реанимации. Его сразу привезли в рентгеноперационную, где выявили закрытие одной из главных артерий сердца. Установленный стент с лекарственным покрытием восстановил кровоток, что позволило нормализовать работу сердца. После успешного лечения в кардиореанимации пациента уже через пять дней перевели в кардиологическое отделение, а вскоре выписали домой в стабильном состоянии.
https://ria.ru/20241010/moskva-1977330566.html
https://ria.ru/20241105/moskva-1981874983.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983566625_159:0:1206:785_1920x0_80_0_0_c0dff4736715ae9602aa2b3855e6133b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, москва
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Москва
Московские врачи спасли мужчину после клинической смерти

Московские врачи спасли мужчину после клинической смерти из-за инфаркта миокарда

© Фото : Департамент здравоохранения Москвы/TelegramВрач проверяет состояние пациента после операции в Москве
Врач проверяет состояние пациента после операции в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Департамент здравоохранения Москвы/Telegram
Врач проверяет состояние пациента после операции в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Врачи в Москве реанимировали посетителя спортзала после клинической смерти из-за острого инфаркта миокарда, сообщил столичный департамент здравоохранения в Telegram-канале.
"Специалисты сосудистого шок-центра больницы имени В. В. Вересаева спасли мужчину, пережившего клиническую смерть из-за острого инфаркта миокарда, осложненного кардиогенным шоком", — говорится в релизе.
Инструменты врачей - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В Москве врачи спасли мужчину с гигантской аневризмой
10 октября, 09:16
Пациент потерял сознание прямо в спортивном зале: у него внезапно произошла фибрилляция желудочков и остановилось сердце. Благодаря быстрой реакции окружающих и работе бригады скорой помощи ему удалось сохранить жизнь.
Мужчину доставили в стационар в состоянии клинической смерти на аппарате искусственной вентиляции легких и в условиях продолжающейся сердечно-легочной реанимации. Его сразу привезли в рентгеноперационную, где выявили закрытие одной из главных артерий сердца. Установленный стент с лекарственным покрытием восстановил кровоток, что позволило нормализовать работу сердца.
После успешного лечения в кардиореанимации пациента уже через пять дней перевели в кардиологическое отделение, а вскоре выписали домой в стабильном состоянии.
Команда врачей во флагманском центре ГКБ имени В. В. Вересаева спасла жизнь 60-летнему пациенту с поражением трех клапанов сердца - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Московские врачи спасли пациента с поражением сразу трех сердечных клапанов
5 ноября, 09:04
 
Хорошие новостиЗдоровье - ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала