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Московские врачи спасли мужчину после клинической смерти
Московские врачи спасли мужчину после клинической смерти - РИА Новости, 13.11.2024
Московские врачи спасли мужчину после клинической смерти
Врачи в Москве реанимировали посетителя спортзала после клинической смерти из-за острого инфаркта миокарда, сообщил столичный департамент здравоохранения в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:26
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Врачи в Москве реанимировали посетителя спортзала после клинической смерти из-за острого инфаркта миокарда, сообщил столичный департамент здравоохранения в Telegram-канале."Специалисты сосудистого шок-центра больницы имени В. В. Вересаева спасли мужчину, пережившего клиническую смерть из-за острого инфаркта миокарда, осложненного кардиогенным шоком", — говорится в релизе.Пациент потерял сознание прямо в спортивном зале: у него внезапно произошла фибрилляция желудочков и остановилось сердце. Благодаря быстрой реакции окружающих и работе бригады скорой помощи ему удалось сохранить жизнь.Мужчину доставили в стационар в состоянии клинической смерти на аппарате искусственной вентиляции легких и в условиях продолжающейся сердечно-легочной реанимации. Его сразу привезли в рентгеноперационную, где выявили закрытие одной из главных артерий сердца. Установленный стент с лекарственным покрытием восстановил кровоток, что позволило нормализовать работу сердца. После успешного лечения в кардиореанимации пациента уже через пять дней перевели в кардиологическое отделение, а вскоре выписали домой в стабильном состоянии.
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Московские врачи спасли мужчину после клинической смерти
Московские врачи спасли мужчину после клинической смерти из-за инфаркта миокарда
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Врачи в Москве реанимировали посетителя спортзала после клинической смерти из-за острого инфаркта миокарда, сообщил столичный департамент здравоохранения в Telegram-канале
.
"Специалисты сосудистого шок-центра больницы имени В. В. Вересаева спасли мужчину, пережившего клиническую смерть из-за острого инфаркта миокарда, осложненного кардиогенным шоком", — говорится в релизе.
Пациент потерял сознание прямо в спортивном зале: у него внезапно произошла фибрилляция желудочков и остановилось сердце. Благодаря быстрой реакции окружающих и работе бригады скорой помощи ему удалось сохранить жизнь.
Мужчину доставили в стационар в состоянии клинической смерти на аппарате искусственной вентиляции легких и в условиях продолжающейся сердечно-легочной реанимации. Его сразу привезли в рентгеноперационную, где выявили закрытие одной из главных артерий сердца. Установленный стент с лекарственным покрытием восстановил кровоток, что позволило нормализовать работу сердца.
После успешного лечения в кардиореанимации пациента уже через пять дней перевели в кардиологическое отделение, а вскоре выписали домой в стабильном состоянии.