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В Москве раскрыли аферу с "Пушкинскими картами" на сто миллионов рублей - РИА Новости, 13.11.2024
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10:48 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/moskva-1983452762.html
В Москве раскрыли аферу с "Пушкинскими картами" на сто миллионов рублей
В Москве раскрыли аферу с "Пушкинскими картами" на сто миллионов рублей - РИА Новости, 13.11.2024
В Москве раскрыли аферу с "Пушкинскими картами" на сто миллионов рублей
Московский предприниматель украл из госбюджета более 100 миллионов рублей с использованием "Пушкинских карт", сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:48
2024-11-13T10:48
происшествия
москва
россия
ирина волк
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Московский предприниматель украл из госбюджета более 100 миллионов рублей с использованием "Пушкинских карт", сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "География противодействия мошенничествам с использованием "Пушкинских карт" неуклонно расширяется. На этот раз криминальную схему хищения бюджетных средств раскрыли в Москве. Мои коллеги… задержали столичного предпринимателя", - написала Волк в своем Telegram-канале. Предварительно установлено, что злоумышленник занимался организацией культурных мероприятий, с соучастниками проводил на различных площадках спектакли, посещение которых могло быть оплачено "Пушкинской картой". Через интернет аферисты находили молодых людей, которые приобретали билеты за счет находившихся на картах целевых денег, но на мероприятия не ходили. "Таким образом, средства, которые были предусмотрены государственной программой на культурное развитие и воспитание молодежи, похищались. В результате Российской Федерации нанесен ущерб в размере более 100 миллионов рублей", - уточнила Волк. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Обвиняемый заключен под стражу. Весной в Москве начался суд над тремя фигурантами дела о хищении более 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета при реализации федеральной программы социальной поддержки молодежи "Пушкинская карта". Приговор пока не вынесен. По версии следствия, обвиняемые регистрировались на интернет-платформе "PRO.Культура.РФ" в качестве организаторов культурных мероприятий, арендовали концертные площадки в Москве и организовывали выступления артистов. Владельцам "Пушкинских карт" соучастники через интернет предлагали приобрести билеты "без цели их посещения". При этом объем продаваемых билетов заведомо и многократно превышал зрительскую вместимость арендованных площадок. Оплата билетов возмещалась в рамках программы социальной поддержки молодежи за счет бюджетных средств, а видимость посещения мероприятий обеспечивалась за счет массовки, привлеченной за денежное вознаграждение.
https://ria.ru/20241112/moshenniki-1983229170.html
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происшествия, москва, россия, ирина волк
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк
В Москве раскрыли аферу с "Пушкинскими картами" на сто миллионов рублей

МВД: москвич украл более ста миллионов рублей с помощью "Пушкинских карт"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРеклама "Пушкинской карты"
Реклама Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Московский предприниматель украл из госбюджета более 100 миллионов рублей с использованием "Пушкинских карт", сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"География противодействия мошенничествам с использованием "Пушкинских карт" неуклонно расширяется. На этот раз криминальную схему хищения бюджетных средств раскрыли в Москве. Мои коллеги… задержали столичного предпринимателя", - написала Волк в своем Telegram-канале.
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Предварительно установлено, что злоумышленник занимался организацией культурных мероприятий, с соучастниками проводил на различных площадках спектакли, посещение которых могло быть оплачено "Пушкинской картой". Через интернет аферисты находили молодых людей, которые приобретали билеты за счет находившихся на картах целевых денег, но на мероприятия не ходили.
"Таким образом, средства, которые были предусмотрены государственной программой на культурное развитие и воспитание молодежи, похищались. В результате Российской Федерации нанесен ущерб в размере более 100 миллионов рублей", - уточнила Волк.
Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Обвиняемый заключен под стражу.
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По версии следствия, обвиняемые регистрировались на интернет-платформе "PRO.Культура.РФ" в качестве организаторов культурных мероприятий, арендовали концертные площадки в Москве и организовывали выступления артистов. Владельцам "Пушкинских карт" соучастники через интернет предлагали приобрести билеты "без цели их посещения". При этом объем продаваемых билетов заведомо и многократно превышал зрительскую вместимость арендованных площадок.
Оплата билетов возмещалась в рамках программы социальной поддержки молодежи за счет бюджетных средств, а видимость посещения мероприятий обеспечивалась за счет массовки, привлеченной за денежное вознаграждение.
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