https://ria.ru/20241113/moskva-1983438323.html
Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы
Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы - РИА Новости, 13.11.2024
Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы
Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы, его возвели на Нагорной улице, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:35
2024-11-13T09:35
2024-11-13T09:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983438005_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_492b93932d3e6a4254921413645ff18c.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы, его возвели на Нагорной улице, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы. "Круглогодичный спортивный кластер появился на Нагорной улице ЮЗАО", - говорится в Telegram-канале ведомства. В комплексе уточнили, что на территории круглогодичного кластера есть футбольное поле, площадка для стритбола, столы для настольного тенниса, уличные тренажеры и оборудование для занятий воркаутом. Также там появился комплекс "Русский ниндзя" для тренировки силы, ловкости и выносливости, беговая дорожка, которая опоясывает спортивные площадки, удобные лежаки, перголы с качелями и лавочки рядом с полем, пункт проката инвентаря, удобные обогреваемые раздевалки. "Для малышей сделали площадку с небольшой горкой, песочницей, качелями-балансирами, каруселью и яркими батутами", - добавили в сообщении. Для ребят постарше специалисты установили тематический комплекс, где они смогут познакомиться с профессиями строителя и полицейского, посидеть за рулем пожарной машины и в кабине поезда, пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20241112/moskva-1983232950.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983438005_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_29b9101b1b28ab5edcefe8d7a5cfdd02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы, его возвели на Нагорной улице, сообщает
комплекс городского хозяйства Москвы.
"Круглогодичный спортивный кластер появился на Нагорной улице ЮЗАО", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В комплексе уточнили, что на территории круглогодичного кластера есть футбольное поле, площадка для стритбола, столы для настольного тенниса, уличные тренажеры и оборудование для занятий воркаутом. Также там появился комплекс "Русский ниндзя" для тренировки силы, ловкости и выносливости, беговая дорожка, которая опоясывает спортивные площадки, удобные лежаки, перголы с качелями и лавочки рядом с полем, пункт проката инвентаря, удобные обогреваемые раздевалки.
"Для малышей сделали площадку с небольшой горкой, песочницей, качелями-балансирами, каруселью и яркими батутами", - добавили в сообщении.
Для ребят постарше специалисты установили тематический комплекс, где они смогут познакомиться с профессиями строителя и полицейского, посидеть за рулем пожарной машины и в кабине поезда, пояснили в ведомстве.