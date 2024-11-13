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Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы - РИА Новости, 13.11.2024
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Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы
Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы - РИА Новости, 13.11.2024
Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы
Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы, его возвели на Нагорной улице, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:35
2024-11-13T09:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы, его возвели на Нагорной улице, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы. "Круглогодичный спортивный кластер появился на Нагорной улице ЮЗАО", - говорится в Telegram-канале ведомства. В комплексе уточнили, что на территории круглогодичного кластера есть футбольное поле, площадка для стритбола, столы для настольного тенниса, уличные тренажеры и оборудование для занятий воркаутом. Также там появился комплекс "Русский ниндзя" для тренировки силы, ловкости и выносливости, беговая дорожка, которая опоясывает спортивные площадки, удобные лежаки, перголы с качелями и лавочки рядом с полем, пункт проката инвентаря, удобные обогреваемые раздевалки. "Для малышей сделали площадку с небольшой горкой, песочницей, качелями-балансирами, каруселью и яркими батутами", - добавили в сообщении. Для ребят постарше специалисты установили тематический комплекс, где они смогут познакомиться с профессиями строителя и полицейского, посидеть за рулем пожарной машины и в кабине поезда, пояснили в ведомстве.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва

Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramКруглогодичный спортивный кластер на Нагорной улице в Москве
Круглогодичный спортивный кластер на Нагорной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Круглогодичный спортивный кластер на Нагорной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы, его возвели на Нагорной улице, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.
"Круглогодичный спортивный кластер появился на Нагорной улице ЮЗАО", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В комплексе уточнили, что на территории круглогодичного кластера есть футбольное поле, площадка для стритбола, столы для настольного тенниса, уличные тренажеры и оборудование для занятий воркаутом. Также там появился комплекс "Русский ниндзя" для тренировки силы, ловкости и выносливости, беговая дорожка, которая опоясывает спортивные площадки, удобные лежаки, перголы с качелями и лавочки рядом с полем, пункт проката инвентаря, удобные обогреваемые раздевалки.
"Для малышей сделали площадку с небольшой горкой, песочницей, качелями-балансирами, каруселью и яркими батутами", - добавили в сообщении.
Для ребят постарше специалисты установили тематический комплекс, где они смогут познакомиться с профессиями строителя и полицейского, посидеть за рулем пожарной машины и в кабине поезда, пояснили в ведомстве.
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