https://ria.ru/20241113/moskva-1983438323.html

Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы

Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы - РИА Новости, 13.11.2024

Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы

Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы, его возвели на Нагорной улице, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T09:35

2024-11-13T09:35

2024-11-13T09:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы, его возвели на Нагорной улице, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы. "Круглогодичный спортивный кластер появился на Нагорной улице ЮЗАО", - говорится в Telegram-канале ведомства. В комплексе уточнили, что на территории круглогодичного кластера есть футбольное поле, площадка для стритбола, столы для настольного тенниса, уличные тренажеры и оборудование для занятий воркаутом. Также там появился комплекс "Русский ниндзя" для тренировки силы, ловкости и выносливости, беговая дорожка, которая опоясывает спортивные площадки, удобные лежаки, перголы с качелями и лавочки рядом с полем, пункт проката инвентаря, удобные обогреваемые раздевалки. "Для малышей сделали площадку с небольшой горкой, песочницей, качелями-балансирами, каруселью и яркими батутами", - добавили в сообщении. Для ребят постарше специалисты установили тематический комплекс, где они смогут познакомиться с профессиями строителя и полицейского, посидеть за рулем пожарной машины и в кабине поезда, пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20241112/moskva-1983232950.html

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городское хозяйство москвы, москва