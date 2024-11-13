https://ria.ru/20241113/moshennichestvo-1983428542.html

На Камчатке предпринимателя заподозрили в крупном мошенничестве с землей

На Камчатке предпринимателя заподозрили в крупном мошенничестве с землей - РИА Новости, 13.11.2024

На Камчатке предпринимателя заподозрили в крупном мошенничестве с землей

СК России пр Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в крупном мошенничестве с земельными участками в Елизовском... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T08:06

2024-11-13T08:06

2024-11-13T08:06

происшествия

россия

камчатский край

елизовский район

следственный комитет россии (ск рф)

камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. СК России пр Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в крупном мошенничестве с земельными участками в Елизовском районе региона, сообщает пресс-служба ведомства. "Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, совершившего мошенничество в особо крупном размере, связанное с незаконным получением в личную собственность земельных участков в Елизовском районе", - говорится в сообщении. Следствие установило, что 28-летний мужчина, занимающийся в коммерческих целях куплей-продажей земли, в ноябре 2023 года незаконно получил в аренду для ведения огородничества 26 земельных участков. На следующий день после заключения договоров аренды он подал в органы местного самоуправления заявления о приобретении им полученных в аренду земельных участков в личную собственность путем продажи без торгов по льготной цене. Договоры были заключены и на землю оформлены права собственности. "После этого в первом полугодии 2024 года фигурант изменил вид разрешенного использования земельных участков на индивидуальное жилищное строительство и реализовал их по рыночной стоимости, получив преступный доход. В результате его действий государству причинен имущественный вред на сумму не менее 16 миллионов рублей", - сообщает СК. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

https://realty.ria.ru/20240911/moshennichestvo-1971988376.html

https://ria.ru/20241112/minoborony-1983308370.html

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елизовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, камчатский край, елизовский район, следственный комитет россии (ск рф), камчатка