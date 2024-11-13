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На Камчатке предпринимателя заподозрили в крупном мошенничестве с землей - РИА Новости, 13.11.2024
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08:06 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/moshennichestvo-1983428542.html
На Камчатке предпринимателя заподозрили в крупном мошенничестве с землей
На Камчатке предпринимателя заподозрили в крупном мошенничестве с землей - РИА Новости, 13.11.2024
На Камчатке предпринимателя заподозрили в крупном мошенничестве с землей
СК России пр Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в крупном мошенничестве с земельными участками в Елизовском... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T08:06
2024-11-13T08:06
происшествия
россия
камчатский край
елизовский район
следственный комитет россии (ск рф)
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. СК России пр Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в крупном мошенничестве с земельными участками в Елизовском районе региона, сообщает пресс-служба ведомства. "Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, совершившего мошенничество в особо крупном размере, связанное с незаконным получением в личную собственность земельных участков в Елизовском районе", - говорится в сообщении. Следствие установило, что 28-летний мужчина, занимающийся в коммерческих целях куплей-продажей земли, в ноябре 2023 года незаконно получил в аренду для ведения огородничества 26 земельных участков. На следующий день после заключения договоров аренды он подал в органы местного самоуправления заявления о приобретении им полученных в аренду земельных участков в личную собственность путем продажи без торгов по льготной цене. Договоры были заключены и на землю оформлены права собственности. "После этого в первом полугодии 2024 года фигурант изменил вид разрешенного использования земельных участков на индивидуальное жилищное строительство и реализовал их по рыночной стоимости, получив преступный доход. В результате его действий государству причинен имущественный вред на сумму не менее 16 миллионов рублей", - сообщает СК. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
https://realty.ria.ru/20240911/moshennichestvo-1971988376.html
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россия
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елизовский район
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происшествия, россия, камчатский край, елизовский район, следственный комитет россии (ск рф), камчатка
Происшествия, Россия, Камчатский край, Елизовский район, Следственный комитет России (СК РФ), Камчатка
На Камчатке предпринимателя заподозрили в крупном мошенничестве с землей

СК на Камчатке возбудил дело на бизнесмена за крупное мошенничество с землей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. СК России пр Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в крупном мошенничестве с земельными участками в Елизовском районе региона, сообщает пресс-служба ведомства.
"Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, совершившего мошенничество в особо крупном размере, связанное с незаконным получением в личную собственность земельных участков в Елизовском районе", - говорится в сообщении.
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Следствие установило, что 28-летний мужчина, занимающийся в коммерческих целях куплей-продажей земли, в ноябре 2023 года незаконно получил в аренду для ведения огородничества 26 земельных участков. На следующий день после заключения договоров аренды он подал в органы местного самоуправления заявления о приобретении им полученных в аренду земельных участков в личную собственность путем продажи без торгов по льготной цене. Договоры были заключены и на землю оформлены права собственности.
"После этого в первом полугодии 2024 года фигурант изменил вид разрешенного использования земельных участков на индивидуальное жилищное строительство и реализовал их по рыночной стоимости, получив преступный доход. В результате его действий государству причинен имущественный вред на сумму не менее 16 миллионов рублей", - сообщает СК.
В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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ПроисшествияРоссияКамчатский крайЕлизовский районСледственный комитет России (СК РФ)Камчатка
 
 
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