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Шахназаров рассказал, как "Мосфильм" помогает спецоперации - РИА Новости, 13.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:57 13.11.2024 (обновлено: 19:07 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/mosfilm-1983539242.html
Шахназаров рассказал, как "Мосфильм" помогает спецоперации
Шахназаров рассказал, как "Мосфильм" помогает спецоперации - РИА Новости, 13.11.2024
Шахназаров рассказал, как "Мосфильм" помогает спецоперации
Киноконцерн "Мосфильм" выделил на благотворительность в 2024 году 8 миллионов рублей, из которых 6 миллионов рублей - на нужды СВО, сообщил генеральный директор РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:57
2024-11-13T19:07
россия
карен шахназаров
владимир путин
мосфильм
т-55
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культура
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Киноконцерн "Мосфильм" выделил на благотворительность в 2024 году 8 миллионов рублей, из которых 6 миллионов рублей - на нужды СВО, сообщил генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Благотворительная помощь – 8 миллионов оказали в этом году, в том числе для нужд СВО – 6 миллионов", - отметил глава "Мосфильма". Кроме того, он напомнил, что в 2023 году "Мосфильм" передал Вооруженным силам РФ 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей. Шахназаров также отчитался о прибыли и уплате налогов за последние четыре года: в частности, за девять месяцев 2024 года "Мосфильм" заработал 485 миллионов рублей и оплатил налоги в размере 558 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240302/mosfilm-1930635735.html
https://ria.ru/20240912/shahnazarov-1972346095.html
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россия, карен шахназаров, владимир путин, мосфильм, т-55, общество
Россия, Карен Шахназаров, Владимир Путин, Мосфильм, Т-55, Общество, Культура
Шахназаров рассказал, как "Мосфильм" помогает спецоперации

Шахназаров: "Мосфильм" выделил на нужды СВО в 2024 году шесть миллионов рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор киноконцерна Мосфильм, режиссер Карен Шахназаров во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров во время встречи
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Киноконцерн "Мосфильм" выделил на благотворительность в 2024 году 8 миллионов рублей, из которых 6 миллионов рублей - на нужды СВО, сообщил генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Благотворительная помощь – 8 миллионов оказали в этом году, в том числе для нужд СВО – 6 миллионов", - отметил глава "Мосфильма".
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Кроме того, он напомнил, что в 2023 году "Мосфильм" передал Вооруженным силам РФ 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей.
Шахназаров также отчитался о прибыли и уплате налогов за последние четыре года: в частности, за девять месяцев 2024 года "Мосфильм" заработал 485 миллионов рублей и оплатил налоги в размере 558 миллионов рублей.
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КультураРоссияКарен ШахназаровВладимир ПутинМосфильмТ-55Общество
 
 
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