Шахназаров рассказал, как "Мосфильм" помогает спецоперации
Шахназаров: "Мосфильм" выделил на нужды СВО в 2024 году шесть миллионов рублей
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров во время встречи
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Киноконцерн "Мосфильм" выделил на благотворительность в 2024 году 8 миллионов рублей, из которых 6 миллионов рублей - на нужды СВО, сообщил генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Благотворительная помощь – 8 миллионов оказали в этом году, в том числе для нужд СВО – 6 миллионов", - отметил глава "Мосфильма".
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Кроме того, он напомнил, что в 2023 году "Мосфильм" передал Вооруженным силам РФ 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей.
Шахназаров также отчитался о прибыли и уплате налогов за последние четыре года: в частности, за девять месяцев 2024 года "Мосфильм" заработал 485 миллионов рублей и оплатил налоги в размере 558 миллионов рублей.
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