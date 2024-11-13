https://ria.ru/20241113/mosfilm-1983539242.html

Шахназаров рассказал, как "Мосфильм" помогает спецоперации

Шахназаров рассказал, как "Мосфильм" помогает спецоперации - РИА Новости, 13.11.2024

Шахназаров рассказал, как "Мосфильм" помогает спецоперации

Киноконцерн "Мосфильм" выделил на благотворительность в 2024 году 8 миллионов рублей, из которых 6 миллионов рублей - на нужды СВО, сообщил генеральный директор РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:57

2024-11-13T14:57

2024-11-13T19:07

россия

карен шахназаров

владимир путин

мосфильм

т-55

общество

культура

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Киноконцерн "Мосфильм" выделил на благотворительность в 2024 году 8 миллионов рублей, из которых 6 миллионов рублей - на нужды СВО, сообщил генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Благотворительная помощь – 8 миллионов оказали в этом году, в том числе для нужд СВО – 6 миллионов", - отметил глава "Мосфильма". Кроме того, он напомнил, что в 2023 году "Мосфильм" передал Вооруженным силам РФ 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей. Шахназаров также отчитался о прибыли и уплате налогов за последние четыре года: в частности, за девять месяцев 2024 года "Мосфильм" заработал 485 миллионов рублей и оплатил налоги в размере 558 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240302/mosfilm-1930635735.html

https://ria.ru/20240912/shahnazarov-1972346095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, карен шахназаров, владимир путин, мосфильм, т-55, общество