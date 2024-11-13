СМИ: украинские мужчины считают мобилизацию смертным приговором
FT: украинцы считают мобилизацию смертным приговором из-за бессрочного характера
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинские мужчины считают мобилизацию смертным приговором из-за того, что служба в ВСУ носит бессрочный характер, пишет газета Financial Times.
Как сообщатся, украинские военные и солдаты заявляют, что усилия привлечь больше мужчины в армию осложняются тем, что военная служба является бессрочной. При этом отмечается, что Киев опасается принимать закон о демобилизации, боясь, что это может привести к массовому оттоку солдат.
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"Многие парни сейчас считают мобилизацию смертным приговором", - приводит издание украинского военного, который вступил в ряды ВСУ весной 2022 года и с тех пор не бывал в отпуске.
Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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