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Минэнерго может снять запрет на экспорт бензина из России - РИА Новости, 13.11.2024
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14:23 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/minenergo-1983527750.html
Минэнерго может снять запрет на экспорт бензина из России
Минэнерго может снять запрет на экспорт бензина из России - РИА Новости, 13.11.2024
Минэнерго может снять запрет на экспорт бензина из России
Минэнерго РФ считает возможным снять запрет на экспорт бензина из России, поскольку цены на внутреннем рынке стабильные, уже внесло соответствующие предложения... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:23
2024-11-13T14:23
экономика
россия
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ считает возможным снять запрет на экспорт бензина из России, поскольку цены на внутреннем рынке стабильные, уже внесло соответствующие предложения в правительство, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Минэнерго подготовило свои предложения (о снятии запрета на экспорт бензина - ред.) и уже внесло в правительство на рассмотрение. Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная, поэтому можно снять ограничения - они вводились, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке", - сказал он.
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экономика, россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго может снять запрет на экспорт бензина из России

Минэнерго считает возможным снять запрет на экспорт бензина из России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ считает возможным снять запрет на экспорт бензина из России, поскольку цены на внутреннем рынке стабильные, уже внесло соответствующие предложения в правительство, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Минэнерго подготовило свои предложения (о снятии запрета на экспорт бензина - ред.) и уже внесло в правительство на рассмотрение. Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная, поэтому можно снять ограничения - они вводились, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке", - сказал он.
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ЭкономикаРоссияСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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