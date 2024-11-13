https://ria.ru/20241113/minenergo-1983527750.html

Минэнерго может снять запрет на экспорт бензина из России

Минэнерго может снять запрет на экспорт бензина из России - РИА Новости, 13.11.2024

Минэнерго может снять запрет на экспорт бензина из России

Минэнерго РФ считает возможным снять запрет на экспорт бензина из России, поскольку цены на внутреннем рынке стабильные, уже внесло соответствующие предложения... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:23

2024-11-13T14:23

2024-11-13T14:23

экономика

россия

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ считает возможным снять запрет на экспорт бензина из России, поскольку цены на внутреннем рынке стабильные, уже внесло соответствующие предложения в правительство, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Минэнерго подготовило свои предложения (о снятии запрета на экспорт бензина - ред.) и уже внесло в правительство на рассмотрение. Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная, поэтому можно снять ограничения - они вводились, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке", - сказал он.

https://ria.ru/20241109/neftjaniki-1982792351.html

россия

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2024

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экономика, россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)